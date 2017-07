Kurioses Finale beendet Schützenfest in Hunswinkel

Lukas Alschner löst seinen Bruder Nicklas als Prinz ab

+ © Müller Das neue Prinzenpaar Lukas Alschner und Angélique Adamek bei der Krönung. © Müller

Hunswinkel - Die Prinz-Regentschaft bleibt in der Familie Alschner: Nach einem spannenden Wettkampf an der Vogelrute löste am späten Sonntagnachmittag Lukas Alschner seinen Bruder Nicklas als Prinz des Schützenvereins Zur Listertalsperre ab.