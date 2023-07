Schützen im Listertal suchen neuen Kaiser

Von: Simone Benninghaus

Vor fünf Jahren gelang Hans-Erich Schmidt der glückliche Treffer, der ihm die Kaiserwürde bescherte. Auf den Schultern von Rüdiger Engel und Frank Genster wurde er unter großem Jubel in die Halle getragen. © Schliek, Klaus

In diesem Jahr steht neben der jährlichen Suche nach einem neuen König auch die Suche nach einem neuen Kaiser auf dem Plan des Schützenvereins Zur Listertalsperre. Nach fünf Jahren endet die Amtszeit des aktuellen Kaiserpaars. Die Krönung findet erstmals bei einem Jubiläumsfrühschoppen statt.

Hunswinkel – Der Schützenverein Zur Listertalsperre besteht seit 115 Jahren – das ist genau genommen zwar kein Jubiläum, dennoch wird in Hunswinkel am vorletzten Wochenende im Juli ein besonderes Fest gefeiert, bei dem ein neuer Kaiser gekrönt werden wird. Dies wird – eine Neuerung – im Rahmen des ersten Jubiläumsfrühschoppens am Sonntag, 23. Juli, geschehen.

Nicht nur für das Königspaar Patrick Schulte und Katalin Kleinhofer endet in diesem Jahr die Amtszeit. Auch Hans-Erich Schmidt und seine Ehefrau Brigitte, seit 2018 das Kaiserpaar der Listerschützen, müssen die Symbole ihrer Würde an die Nachfolger weiter reichen – übrigens genau 30 Jahre nach ihrer Regentschaft als Königspaar, denn den Königsvogel traf Schmidt im Jahr 1993. „Ich hoffe, dass es genügend Anwärter geben wird und dass es ein spannender Wettkampf werden wird“, blickt Kaiser Hans-Erich in Richtung des Geschehens an der Vogelstange am Schützenfestsamstag. Seine eigene Amtszeit habe er gemeinsam mit seiner Kaiserin Brigitte genossen, resümiert er – abgesehen von den Corona-Jahren, in denen das Fest ausfallen musste. „Aber das ging wohl jedem so“, meint der Hunswinkler, der sich jetzt umso mehr auf die letzten Tage seiner Regentschaft als Kaiser freut. An den großen Moment vor fünf Jahren, als der Vogel endgültig aus dem Kugelfang kippte, kann sich Hans-Erich Schmidt noch gut erinnern. Einige Sekunden war die Sache nämlich zunächst unklar. „Jemand sagte ,Da steht noch ein Stück’ und so wurde erst einmal mit dem Fernglas genau geschaut.“ Ende gut, alles gut, der Rest des Vogels war unten und Hans-Erich Schmidt der neue Listertaler Kaiser. „Eine unsägliche Freude“, so beschreibt er heute diesen besonderen Augenblick von damals. Den Kaiservogel zu treffen, das sei wohl das Vorhaben aller ehemaligen Könige, die zu diesem Wettstreit antreten. „Wer da steht, will ihn auch holen. Wenn es richtig los geht und die Brenneke-Munition knallt, dann ist das das große Ziel“, gibt er einen Ausblick auf die Stimmung, die während des Wettkampfs vermutlich wieder herrschen wird.

Ein Vogel wird bis dahin schon zu Fall gebracht worden sein, denn das Königsvogelschießen findet vor dem Wettstreit um die Kaiserwürde statt.

Auftakt am Freitag

Auftakt des Festes ist aber bereits am Freitag, 21. Juli, mit dem Kinderschützenfest. Dazu treffen sich alle Nachwuchsschützen um 15 Uhr an der Listerhalle, wo viele Spiele und Aktionen warten. Ein Highlight wird wieder die Entenregatta sein, ehe ein genaues Auge gefragt ist, wenn mit Steinen auf den Kinderkönigsvogel geworfen wird, um Nachfolger für das Kinderkönigspaar Mattis Heckert und Teresa Groll auszumachen. Um 19 Uhr beginnt am Freitagabend die Bierprobe und es findet das Preisvogelschießen statt.

Der Samstag

Am Samstag, 22. Juli, geht das Festgeschehen ab 14 Uhr weiter, denn dann heißt es Antreten auf dem Festplatz und nach dem Abholen der Fahnen werden die kaiserlichen und königlichen Majestäten sowie das Prinzenpaar an ihrer Residenz abgeholt. Nach dem Festzug durch das Dorf beginnt um 16 Uhr das Königsvogelschießen, unmittelbar danach das Kaiservogelschießen. Um 19 Uhr wird die Krönung des neuen Königspaares sein. Zum Kaiserball werden auch die befreundeten Gastvereine erwartet.

Der Sonntag

Der Ablauf des Sonntags, 23. Juli, wird etwas anders als gewohnt sein, denn schon um 10 Uhr treten die Schützen zum Gedenken am Ehrenmal an. Um 10.30 Uhr beginnt der erste Jubiläumsfrühschoppen und um 11 Uhr wird hier schließlich das neue Kaiserpaar gekrönt. Im Anschluss wird beim Frühschoppen-Konzert der Musikfreunde Schreibershof auf das Festgeschehen am Nachmittag eingestimmt und ab 11 Uhr hat auch die Kirmes geöffnet. Um 14 Uhr heißt es dann erneut Antreten auf dem Festplatz, um die Majestäten abzuholen. Nach dem großen Festzug, an dem auch die befreundeten Vereine aus Valbert und Rinkscheid teilnehmen, beginnt um 16 Uhr das Prinzenvogelschießen und es stellt sich die Frage, wer die Nachfolger von Prinz Niklas Hudetz und seiner Prinzessin Nele Schild werden. Zeitgleich wird in der Halle zum Konzert aufgespielt und die Besucher erwartet ein großes Kuchenbuffet. Am Abend findet dann um 19.30 Uhr die feierliche Krönung des neuen Prinzenpaares und außerdem die Ehrung der Vereinsmeister und der Preisvogelschützen statt. Nach dem Fahnenausmarsch beginnt gegen 20 Uhr der Königsball. Die musikalische Umrahmung in den Festzügen, beim Konzert und am Vogelschießstand wird von den Musikfreunden Schreibershof, dem Fanfarenzug Meinerzhagen und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn aus Listerscheid, die Tanzmusik an beiden Abenden von der Partyband Hitmix gestaltet.

Strahlende kaiserliche Majestäten beim ersten Abschreiten der Schützenfront: Hans-Erich und Brigitte Schmidt. Archi © SCHLIEK

Wie alljährlich findet auf dem Festplatz eine Kirmes statt. Verantwortlich hierfür sind die Schausteller Hornig aus Dortmund und Frankholz aus Etzbach. Für Speisen und Getränke für die Festbesucher sorgt wieder der Festwirt Phillip Nieland aus Lüdenscheid mit seiner Mannschaft. Die Verantwortlichen des Schützenvereins weisen darauf hin, dass es wegen der Festumzüge am Samstag und am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr zeitweise zu Vollsperrungen der Ortsdurchfahrt Hunswinkel kommen wird.

„Bleibt nur zu hoffen, dass auch das Wetter es gut mit Schützen und Besuchern meint und wir mit unseren Gästen ein harmonisches Fest in der Listerhalle feiern können“, heißt es abschließend seitens des Vorstands um den Vorsitzenden Maik Homuth.

Arbeitsdienste

Vor und nach dem Fest stehen noch Arbeitsdienste an: Am Samstag, 8. Juli, soll ab 10 Uhr das Hallenumfeld auf Vordermann gebracht werden. Am Mittwoch, 19. Juli, findet ab 18 Uhr das Einräumen der Halle statt, am Donnerstag, 20. Juli, ab 18 Uhr, das Girlande binden beim König und am Samstag, 22. Juli, ab 10 Uhr das Aufräumen und Umbauen in der Listerhalle. Nach dem Fest wird die Halle am Dienstag, 25. Juli aufgeräumt, nachdem die Hähne des Hahnenvereins am Montag, 24. Juli, ihr Hahnenfest neben der Listerhalle gefeiert haben.