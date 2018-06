Sharens räumt weiteren Preis ab

Meinerzhagen - Dritter Platz beim Online-Voting zum „easy-credit-Preis“ – geht da noch mehr? Es geht! Denn auch bei der Vergabe des Förderpreises der WGZ-Bank-Stiftung, räumte Sharens ab. Hier landete die Schülergenossenschaft des EGM auf Rang eins und wird mit 7500 Euro belohnt.

Was Aufsichtsratsvorsitzender Marc Kostewitz während der Generalversammlung nur am Rande verkündete, wird in wenigen Tagen noch größere Würdigung erfahren. Am 26. Juni wird das Sharens-Team nach Düsseldorf reisen und hier bei der DZ-Bank den weiteren Preis innerhalb eines Monats entgegennehmen.

Am Donnerstagnachmittag überwogen bei den Schülern jedoch noch die Eindrücke von der Preisverleihung am Vormittag, und auch der Aufsichtsratsvorsitzende gratulierte: „Es geht an die Richtigen!“ Sharens sei ein Aushängeschild für die Schule, betonte Kostewitz. Die Integration in den Lehrplan sei das richtige Signal, richtete er seinen Appell an die Schulleitung, vertreten durch die stellvertretende Schulleiterin Miriam Haarbach: „Halten Sie das bei, hören Sie auf die Schüler, die haben Ahnung.“

Einen Namen hat sich Sharens inzwischen gemacht, dennoch, so verkündete der Vorstand, wolle sich die Gruppe in den nächsten Monaten verstärkt darauf konzentrierten, weitere Mitglieder zu gewinnen. Ein Leitbild sei im vergangenen Jahr entwickelt worden, berichtete die Vorstandsvorsitzende Lara Eigner, am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg habe sich die Schülergenossenschaft vorgestellt.

An der Schule hätte das Diakonische Praktikum 2017 die Bewährungsprobe für das soziale Netzwerk sein sollen. Allerdings, so erläuterte Bastian Händel für die IT-Abteilung, sei die Zahl der Beiträge mit 14 „überschaubar“ gewesen. Immerhin 500 bis 600 Zugriffe gebe es pro Tag auf die Homepage. „Das ist nicht viel, aber immerhin ein Zeichen, dass geguckt wird ‘Was ist Sharens’“, sagte Händel.

Zukünftig solle das Diakonische Praktikum nur über Sharens dokumentiert werden, auch für den Diakonische Baustein im achten Schuljahr – Schüler besuchen hier regelmäßig die Senioreneinrichtungen in Meinerzhagen und Kierspe – soll Sharens eine soziale Plattform sein.

Nicht zuletzt dank der Preisgelder weist das Genossenschaftskonto inzwischen ein sattes Plus auf, stellte Erik Benger eine positive Finanzlage dar. „Plötzlich ist Budget da, davon wurde nie zu träumen gewagt“, freute sich auch der Aufsichtsratsvorsitzende für die Jugendlichen und erinnerte noch einmal an die schwere Anfangszeit, als die Homepage von Hackern attackiert worden war und ein kostenpflichtiges Schutzprogramm für eine neue Homepage finanzielle Hürden bedeutete.

Auch bei den Mitgliedsanteilen gab es einen Zuwachs um 27 auf nun 164 Geschäftsanteilen. 70 Mitglieder habe die Genossenschaft inzwischen. Auch der Prüfbericht, verlesen durch Sabine Hegmann, die später von den Schülern aus dem Sharens-Team verabschiedet wurde, fiel positiv aus. Gelobt wurden „geordnete Strukturen“ und „angemessene Organisation“.

Der Preisverleihung in der Schule sei eine gute Werbung für Sharens gewesen. Mehrere Schüler hätten bereits Interesse bekundet, bei der Schülergenossenschaft mitarbeiten zu wollen, berichtete der Vorstand. Immerhin: Für einige Schüler der Stufe Q2 endete am Donnerstag die Sharens-Zeit. Mira Weiß, Erik Benger, Nils Köster und Tim Rothenhäuser überreichte Lehrer Michael Hofmann ein verdientes Zertifikat und lobte: „Ihr habt viel Arbeit und viel Energie in Sharens gesteckt.“

In den Aufsichtsrat wählte die Versammlung Marc Kostewitz von der Partnergenossenschaft Volksbank im Märkischen Kreis (Vorsitzender), Patricia Wette (Stellvertreterin) und Michael Hofmann (betreuender Lehrer). Lara Eigener und Chiara Ander wurden als Vorstand bestimmt