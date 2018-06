Tierischer Unterricht mit den Küken Zack, Ariana, Karina und Ulla

Lebendiger Unterricht im wahrsten Sinne des Wortes: In der Klasse 3c der Grundschule Am Kohlberg schlüpften vier Küken.

Meinerzhagen - In der Klasse 3c der Grundschule Am Kohlberg geht es "tierisch" zu. Vier Küken sind hier geschlüpft.

Sobald die Mädchen und Jungen der 3c nach der Pause in ihre Klasse der Schule Am Kohlberg stürmen, werden sie gleich empfangen: „Psst!!, „Leise!“ „Nicht zu laut!“ „Zu viel Stress,“ flüstert der Kükendienst und in Nullkommanichts ist alles mucksmäuschenstill. Nur ein leises Piepsen ist aus der hinteren Ecke zu hören – von Ulla, Zack, Ariana und Karina. Die vier Küken sind vor wenigen Tagen geschlüpft.

Im Sach- und im Deutschunterricht dreht sich in der 3c alles ums Ei. Dass sich der Unterricht nicht nur auf Bücher, Bilder oder Filme beschränkt, dafür sorgen Sachkunde-Lehrer Marvin Latzke und Klassenlehrerin Stefanie Weber. Schwimmlehrerin Bärbel Weber besitzt zu Hause Hühner, von ihr erhielt die Klasse insgesamt zehn Kükeneier, und drei Wochen wurde in der 3c „gebrütet“.

Die Eier lagen während dieser Zeit in der Brutmaschine, mit konstanten 37 bis 38 Grad wurde hier für die richtige Temperatur gesorgt. Täglich wurden die Eier gewendet und zehn Minuten pro Tag auch gelüftet. Am Wochenende übernahm Lehrer Marvin Latzke den Kükendienst und reiste dafür extra aus Wuppertal an.

Im Schlüpftagebuch dokumentierte die Klasse die Entwicklung der Küken-Embryos. Beim Blick durch die Schierlampe konnten die Schüler Tag für Tag genau entdecken, was sich im Inneren des Eis tat. Bereits am fünften Bruttag waren beispielsweise die Blutgefäße und die Keimscheibe zu erkennen, an Tag sieben schon der Embryo.

Noch im Ei wurden die Küken „getauft“. Im Laufe der Tage machten die Schüler allerdings auch die traurige Feststellung, dass nicht aus allen Eiern Küken schlüpfen würden. Nicht bei allen war die Befruchtung geglückt. Ein abgestorbenes Tier – Annelie – wurde von der Klasse sogar beerdigt.

Zu Beginn der Woche herrschte dann große Aufregung: In der Nacht von Sonntag auf Montag und damit an Tag 21 waren Zack, Ariana und Karina geschlüpft. Während des Unterrichts konnten die Drittklässler dann tatsächlich beobachten, wie Küken Ulla dem Ei entwich: „Erst hat der Schnabel rausgeguckt, dann hat sie sich gedreht, dann war sie draußen“, berichtet Alexia. Noch etwas zerzaust und nass sei sie gewesen, erzählen Neele und Emily.

Da es sich bei dem Federvieh-Nachwuchs um verschiedene Rassen handelt, sieht auch das zarte Gefieder unterschiedlich aus – dadurch können die Kinder alle gut auseinanderhalten.

Der Kükendienst füttert die tierischen Gäste mit gekochtem Ei und Kükenfutter und versorgt sie in ihrem Gehege, das noch von einer Brutlampe beleuchtet wird. Ganz vorsichtig dürfen die Vier natürlich auch gestreichelt werden: „Jetzt sind sie richtig kuschelig, und wenn sie picken, kitzelt es“, erzählt Laura, die ebenso wie ihre Klassenkameraden vom „Anschauungsunterricht“ begeistert ist.

Ein paar Tage noch dürfen die Küken in der Klasse bleiben, dann steht für sie ein Umzug an. Dass ihre Zöglinge nämlich ganz schön schnell gewachsen sind, haben die „Pflegeeltern“ auch festgestellt. „Bald wird es ihnen zu eng“, sagt Leander. Daher geht es für das Quartett in der kommenden Woche auf den Hof von Bärbel Weber in Kierspe.

Das Thema Ei wird die Klasse allerdings noch beschäftigen, schließlich gilt es spannende Forscherfragen zu klären. Wie stabil ist eine Eierschale? Welche Körperteile hat ein Huhn und welche Bestandteile ein Hühnerei? Und warum sind Eier im Supermarkt eigentlich unterschiedlich teuer? Tierische Beobachtungen können die Schüler allerdings immer noch machen, denn im Klassenzimmer leben derzeit auch vier Stabheuschrecken in einem Terrarium.