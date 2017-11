Schüler helfen beim Ablesen der Gas- und Wasserzähler

Meinerzhagen - Ab Freitag, 1. Dezember, werden wieder für die Verbrauchsabrechnungen die Gas- und Wasserzähler abgelesen. Aus diesem Grund werden bis zum Monatsende zahlreiche Ableser unterwegs sein, um in den Wohnungen die Zähler abzulesen.

Die Stadtwerke Meinerzhagen haben in diesem Jahr neben den eigenen Mitarbeitern auch wieder Schüler und Studenten mit der Zählerablesung beauftragt. Dieses Betätigungsfeld soll wie in den Vorjahren auch bewusst jungen Leuten aus dem Heimatort eröffnet werden. Von der Auftragsvergabe an ein auswärtiges Unternehmen wurde somit wieder Abstand genommen.

So werden die Hauseigentümer in den Stadtgebieten von Meinerzhagen und Valbert in den nächsten Tagen aus dem Kreis der beauftragten Personen ihre Zählerableser persönlich kennen lernen. Auf Wunsch werden sich die Zählerableser durch einen Berechtigungsausweis der Stadtwerke ausweisen.

Zum ersten Mal werden in diesem Jahr zur Qualitätskontrolle und zur Vermeidung von Unstimmigkeiten Fotos von den jeweiligen Gas- und Wasserzählern erstellt. Die gesamte Erfassung erfolgt auf elektronischem Wege mit Hilfe von mobilen Tablet-PCs.

Falls die Ableser niemand antreffen sollten, wird gebeten, die Zählerstände selbst abzulesen, auf der hinterlegten Antwortkarte einzutragen und diese bis spätestens 4. Januar 2018 an die Stadtwerke Meinerzhagen zurückzusenden, da der Jahresverbrauch ansonsten bei fehlenden Angaben geschätzt werden muss. Auch die telefonische Übermittlung der Zählerstände ist möglich (Tel. 0 23 54/92 80 32, 92 80 17, 92 80 0) oder per Internet unter www.stadtwerke-meinerzhagen.de.