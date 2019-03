Goethes Faust am EGM: Das sind die Termine

Meinerzhagen - Die Theatergruppe des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM) präsentiert den Klassiker schlechthin: Faust. Aufgeführt wird das Stück in der Aula der Schule auf dem Bamberg.

Unter der Leitung von Thomas Erdmann erzählen sie die alte Geschichte „ganz klassisch und doch ganz neu“.

Jeder kennt die Geschichte des Gelehrten Faust, der mit seinem Leben unzufrieden ist. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Mephisto, in der Hoffnung, er könne ihn von seiner Unzufriedenheit befreien. Mit ihm geht er einen Pakt ein. Versprochen wird ihm ein Leben ohne Beschränkungen. Der Preis dafür: seine Seele.

Doch wie sieht die Geschichte im Jahre 2019 aus? Wer ist heute dieser Mephisto? Und in welche Welt verführt er uns? Die Theatergruppe geht diesen Fragen auf den Grund. In 70 Minuten zeigen die Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe und des Technik-Teams ihre Version des Klassikers.

Aufführungen

Nach einer Vorpremiere am kommenden Donnerstag, 28. März, am Helene-Lange-Gymnasium in Dortmund wird das Stück am Samstag, 30. März, sowie am Mittwoch, 3. April, und Freitag,5. April, in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen aufgeführt. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.