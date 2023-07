Gassmann-Haus bald wieder Bekleidungsgeschäft

Von: Sarah Lorencic, Fabian Paffendorf

Die Eröffnung ist für September oder Oktober geplant. Die erste Ware ist schon im Geschäft und auch das Inventar steht bereit.

Meinerzhagen – Die Türen des leer stehenden Gassmann-Gebäudes werden sich bald wieder öffnen. Die Schriever Building GmbH des Meinerzhagener Investors Uwe Schriever hatte das Gebäude gekauft und ist seitdem auf der Suche nach neuen Mietern. Angesichts der derzeit angespannten Situation im Einzelhandel hatten die bisherigen Versuche einer Vermarktung der Gewerbeimmobilie nicht den Erfolg, den sich der Unternehmer Uwe Schriever anfangs erhofft hatte. Grund genug für ihn, einen überwiegenden Teil der auf mehreren Etagen verteilten, rund 1000 Quadratmeter nun vorerst selbst zu „bespielen“, wie er erklärt.

Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion kurz nach Erwerb der Immobilie im Januar sagte, war es nicht sein Plan, selbst im ehemaligen Gassmann-Kaufhaus ein Einzelhandelsangebot zu machen – bis 2018 führte er ein Sportfachgeschäft mit einer Niederlassung auch in Meinerzhagen an der Oststraße. Nun kommt es doch so – zumindest vorerst.

Die Bespielung in Meinerzhagen geht einher mit der Schließung des Outlet-Stores in Lüdenscheid an der Knapper Straße 37. Der Räumungsverkauf hat bereits begonnen. Der letzte Tag des Sportgeschäfts am Standort Lüdenscheid soll laut Uwe Schriever der 12. August sein. Vor rund zwei Monaten hat Schriever den Laden verkauft, wie er erzählt. An einen neuen Eigentümer, der in Eigenregie die rund 730 Quadratmeter des Ladenlokals wieder füllen will. Wer der Käufer ist, will Uwe Schriever nicht verraten, er wisse nicht, ob diesem das Recht sei, so früh schon seinen Namen öffentlich zu nennen. Auch, was dessen konkrete Pläne angeht, ist sich Schriever eher zurückhaltend. Nur so viel: „Beabsichtigt ist eine Nutzung einerseits im Bereich Lebensmittel, zum anderen für ein Reisebüro.“

Dass an selber Stelle also wieder schnellstmöglich Leben einkehrt, ist wohl gesichert. Und laut Schriever ebenso, wie es mit den Mitarbeitern des bisherigen Standortes nach dem Aus dann weitergehen soll. Der ein oder andere gehe in Rente, der Rest werde in Meinerzhagen weiterbeschäftigt werden. Die Lagerbestände seien noch gut gefüllt mit saisonaler Sportmode, sodass noch weiter verkauft werden könne, wie Schriever sagt. Wie lange der Outlet-Store an der Hauptstraße in Meinerzhagen den Leerstand überbrückt, ist nicht klar. Angedacht sei die eigene Nutzung nur übergangsweise. Zumindest glaubt der Unternehmer nicht, dass ein Outlet-Store in Meinerzhagen sich lohnen werde. Aber das werde sich zeigen. Er glaube nicht an gute Umsätze, aber wenn es doch funktioniere in Meinerzhagen, sei es für ihn wiederum interessant. Ob er bleibt, „wird sich entscheiden“, sagt Schriever.

Bereits jetzt sind mehrere Tausend Winterjacken und -hosen sowie Schuhe an der Hauptstraße in Meinerzhagen angekommen. Die verkaufen sich derzeit ohnehin nicht. Wenn sich aber im September oder Oktober, wie Schriever anpeilt, die Türen wieder öffnen, hofft er auf Kunden. Nutzen wird er für den Outlet-Store alle drei Etagen. Sämtliches Inventar ist bereits ins Gebäude geräumt worden.

„Aber wir suchen Nachmieter – nach wie vor“, sagt er im Gespräch am Donnerstag. Er bleibt bei dem, was er im Januar sagte: „Mein oberstes Ziel ist es, den gewerblichen Charakter generell zu behalten, dort also weiterhin Einzelhandel anzubieten.“ Potenzielle Mietern könne man auch eine Aufteilung der Flächen nach Wahl anbieten, betonte der Investor. „Ob man dann am Ende nur das Erdgeschoss für den Einzelhandel nutzt und oben Wohnungen entstehen lässt, muss man sehen.“

Für den Rückzug aus Lüdenscheid gebe es mehrere Gründe. „Einerseits hat Corona uns Umsatzeinbrüche um rund 20 Prozent beschert. Auf der anderen Seite sind in Lüdenscheid die Nebenkosten und Grundsteuerabgaben einfach enorm hoch“, sagt der Meinerzhagener. Allerdings will der Geschäftsmann eine Rückkehr in die Bergstadt nicht unbedingt ausschließen. Den Standort an der Knapper Straße, der in Summe nun rund zwölf Jahre lang die Verkaufsflächen von Schriever bot, hatte er ja zwischenzeitlich verlassen und dann doch wieder eröffnet. Ein neuer Laden in Lüdenscheid sollte allerdings laut Schriever dann etwas kleiner sein als der bisherige. „So rund 200 Quadratmeter Fläche würden ausreichen. Aber die Mieten, die derzeit in Lüdenscheid für Ladenlokale dieser Größe aufgerufen werden, sind zu hoch und zu weit weg von dem, was realistisch wäre“, sagt Uwe Schriever. Und so macht er derweil in Meinerzhagen weiter.