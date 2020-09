Schotterzüge sollen bald wieder rollen - was bedeutet das für die Regionalbahnen?

Strecke wird nach Sperrung wieder freigegeben

Demnächst rollen wieder die Schotterzüge aus dem Bereich Kram/Krummenerl – auch über die Volmetalstrecke und in Richtung Köln.

Im Lister- und Volmetal werden in Kürze wieder die Schotterzüge fahren. Die dafür notwendige Instandsetzung am Verladetrichter am Steinbruch in Krummenerl soll rechtzeitig zur Wiederinbetriebnahme der Strecke abgeschlossen sein.