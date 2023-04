Schon wieder: Vandalismus an Grund- und Förderschule

Von: Sarah Lorencic

Am Wochenende waren Unbekannte einmal mehr an den Schlen und haben versucht, Fenster einzuwerfen. (Symbolbild) © dpa

Mal wieder Vandalismus an den Schulen am Wochenende. An Grund- und Förderschule ließen Unbekannte ihre Zerstörungswut aus.

Meinerzhagen - Bisher Unbekannte versuchten zwischen Samstagabend und Montagmorgen zwei Scheiben der Grundschule am Schulzentrum Rothenstein einzuwerfen. Zudem beschädigten die Täter die Pausenuhr. Es entstand Sachschaden.

Ähnliches ereignete sich auch an der Phönix Schule an der Königsberger Straße. Hier lag die Tatzeit zwischen Freitagmittag und dem frühen Sonntagmorgen. Unbekannte beschmierten eine Fensterscheibe und bewarfen sie mit unbekannten Gegenständen, wodurch ebenfalls Sachschaden entstand.

Die Vorfälle von diesem Wochenende reihen sich ein in eine Liste, die sich die Stadt Mienerzhagen schon sehr lange ansehen muss. Um dem Vandalismus Einhalt zu gebieten, werden die Schulen im Stadtgebiet eingezäunt. Waren Politiker lange dagegen, wurden sie erst kürzlich überzeugt. Die Stadtverwaltung zeigte erstmal Bilder der vielen Vandalismus-Vorfälle an den Schulen.