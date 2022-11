Neuer Stellplatz für Wohnmobile hat seinen Preis

Von: Frank Zacharias

Der neue Wohnmobilstellplatz in Sichtweite zur Meinerzhagener Schanze. © Zacharias, Frank

Nachdem die Arbeiten im Sommer begonnen hatten, ist der neue Wohnmobilstellplatz auf dem Schützenplatz mittlerweile fertiggestellt.

Meinerzhagen - Der Trend zum Kurztrip mit der „rollenden Ferienwohnung“ ist ungebrochen – und so hat die Stadt mit dem neuen Angebot reagiert und nach den Stellflächen hinter der Musikschule weitere vier Parkplätze für Wohnmobile eingerichtet.

Deren Nutzung soll aber nicht kostenlos bleiben: Am kommenden Montag (17 Uhr, Stadthalle) berät der Rat daher über eine Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stellplätze auf dem Schützenplatz. Demnach soll für das Abstellen eines Wohnmobils eine Tagesgebühr von 5 Euro erhoben werden – unabhängig von der Anzahl der mitreisenden Personen.

Bezahlt werden kann die Gebühr über einen Parkscheinautomaten. Dann gilt das, was für normale Autos auf normalen Parkplätzen gilt: Der Parkschein ist von außen deutlich sicht- und lesbar hinter der Windschutzscheibe auszulegen. Wer das nicht tut, muss tiefer in die Tasche greifen: Dann wird eine pauschale Stellplatzgebühr in Höhe der dreifachen Tagesgebühr – also insgesamt 15 Euro – fällig.

Und damit es auch im Kurzurlaub in den Meinerzhagener Höhen an nichts fehlt, ist auch für frisches Wasser gesorgt. Das kostet nach der neuen Gebührenordnung 0,10 Euro für 10 Liter. Weitaus teurer ist jedoch die Nutzung des Stromanschlusses vor Ort: Für eine Kilowattstunde wird eine Gebühr von 1 Euro erhoben – und damit Für den Bezug von Strom wird eine Gebühr von 1 für 1 kWh erhoben – damit will man offenbar möglichen weiteren Preisanstiegen im kommenden Jahr zuvorkommen. Die Gebühren für den Bezug von Strom und Frischwasser können durch Münzeinwurf an den dafür bereitgestellten Versorgungssäulen entrichtet werden.