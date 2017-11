Schneefall sorgt für Glätte

Meinerzhagen - Die Schneeschauer, die am Donnerstagmorgen einsetzten, sorgten stellenweise für Straßenglätte. Glück für den Berufsverkehr in Meinerzhagen: Die meisten Autofahrer waren zuvor problemlos „durchgekommen“.

Zwischen acht und zehn Uhr registrierte die Meinerzhagener Polizei dafür aber einige Unfälle in der Innenstadt – die meisten ereigneten sich auf etwas abschüssigen Straßen. Auf der Gerichtsstraße, der Otto-Fuchs-Straße und der Hochstraße waren Autofahrer ins Rutschen gekommen. Es blieb jedoch bei Blechschäden, verletzt wurde niemand. Kritisch war es zeitweise auch auf der Birkeshöhbrücke Richtung Innenstadt.

Im gesamten Märkischen Kreis war es gestern Morgen zu mehr als 60 Verkehrsunfällen gekommen, besonders betroffen war Iserlohn.

Für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes startete mit Dienstbeginn der Wintereinsatz: „Alle sind draußen“, berichtete der Leiter des Baubetriebshofes Jörg Muckenhaupt. Dass die Bereitschaft in der Nacht ausrücken musste, sei noch nicht erforderlich gewesen. Zwischen 3 und 4 Uhr seien die üblichen Kontrollfahrten durchgeführt worden. „Da haben wir geschaut, wie es draußen aussieht, aber da war noch alles ruhig“, lautete Muckenhaupts Fazit. Wenige Stunden später änderte sich die Lage, sodass alle acht Winterdienstfahrzeuge eingesetzt wurden.

Besonders glatt war es nach Jörg Muckenhaupts Informationen in den Industriegebieten. Lastwagen mit Sommerreifen hätten Schwierigkeiten gehabt: „Das übliche Prozedere zum Winterbeginn.“

Die Schneeschauer seien im Großen und Ganzen gestern recht harmlos ausgefallen. „Das ist zum Start auch ganz gut, dann können sich alle langsam an den Winter gewöhnen.“ Da am Wochenende weiterhin Schnee erwartet werde, bleibe die Bereitschaft bestehen, kündigte Muckenhaupt an. Die Fahrzeuge seien für den Winter in Meinerzhagen gerüstet und die Baubetriebshof-Mitarbeiter einsatzbereit.