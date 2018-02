Schmorender Kunststoff im Labor-Ofen sorgt für Rauchentwicklung

Meinerzhagen - Am Montagabend musste die Feuerwehr Meinerzhagen zur Firma Otto Fuchs ausrücken, wo etwa gegen 18.30 Uhr eine unklare Rauchentwicklung gemeldet worden war.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte wurden dann vor Ort in einen Laborbereich geführt, wo in einem kleineren Ofen offensichtlich Kunststoffteile in Brand geraten waren bzw. zu schmoren begonnen hatten.

Das hatte dann wiederum dazu geführt, dass der Rauch über dem Firmengelände sichtbar war. Der Einsatz für die Wehr war allerdings zügig beendet.

Wie es am Abend aus der Leitstelle der Feuerwehr im Märkischen Kreis hieß, musste der entsprechende Gebäudeteil lediglich gut gelüftet werden. Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand.