Immer wieder Schmierereien am Schützenhaus

Von: Sarah Lorencic

Vandalismus: Andreas Schulte ärgert sich über die Schmiererei am Schützenhaus in Meinerzhagen. Der Platzwart der Schützengesellschaft sagt, es ist nicht das erste Mal, dass in und um das Schützenhaus so etwas vorkommt. © Lorencic

Es ist nicht das erste Mal und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass das Schützenhaus in Meinerzhagen für Schmierereien herhalten musste.

Meinerzhagen – Erneut stellte die Schützengesellschaft fest, dass die Hauswand zur Straßenseite mit Graffiti besprüht wurde. Neben den Tags, also Signaturen, die meist das Pseudonym des Sprayers zeigen, „Dust“, „Kerz“ und „Stanz“ wurde auch „ACAB“, was für „All cops are bastards“, sinngemäß zu Deutsch „Alle Bullen sind Schweine“, gesprayt.

Ärgerlich für die gesamte Gesellschaft, sagt der Platzwart des Schützenplatzes, Andreas Schulte. Er schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro. Ob die Versicherung dafür aufkommt oder man die Kosten selbst trägt, ist noch nicht klar und abhängig davon, ob die Versicherungsbeiträge steigen würden. Immerhin nicht das erste Mal, dass sie in Anspruch genommen wurde. Hakenkreuze waren auch schon an den Fassaden, wie Schulte sagt.

Dust, Kerz, Stanz sind die Tags, die auf die Sprayer hinweisen.. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung geschrieben. © Lorencic, Sarah

Nahezu alle drei Monate stellt man an und um das Schützenhaus Vandalismus-Schäden fest. Dass hier an der Umgehungsstraße getrunken und gefeiert wird, darauf lassen Alkoholflaschen und Scherben schließen, sagt Schulte. In unmittelbarer Nähe zum Haus wurde auch ein Verkehrsschild von hinten mit den gleichen Worten beschmiert.

Nach Schmierereien am Schützenhaus: Anzeige gegen Unbekannt

Platzwart Andreas Schulte hat am Freitagnachmittag den Vorfall zur Anzeige bei der Polizei gebracht. Wie es aus der Meinerzhagener Wache auf Nachfrage unserer Redaktion heißt, wurde zum einen Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung als auch wegen Beleidigung aufgrund des Akronyms gestellt.

ACAB ist eine häufig anzutreffende Gefängnistätowierung in Großbritannien. In Form von Tätowierungen und Graffiti auf Häuserwänden sowie als Songtexte fand das Akronym in den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren Eingang in die Jugendsubkulturen des Punks. Später wurde der Slogan von Teilen der neonazistischen Szene übernommen. Der Slogan wird auch als 1312 codiert dargestellt, entsprechend der Position der Buchstaben im Alphabet.