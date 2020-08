Schmerzhafte Konsequenzen für Wildpinkler

Meinerzhagen – Gegen seine Mülltonne urinieren und damit ungestraft davonkommen? Nein, nein, das wollte ein Meinerzhagener nicht einfach so durchgehen lassen.

Der Wildpinkler sollte die Konsequenzen seines Verhaltens zu spüren bekommen. Also schnappte sich der 65-Jährige am 26. Juli vergangenen Jahres eine Wasserwaage und zog sie zwei Männern über den Kopf. Zurück blieben Schädelhirntrauma und zwei sowie vier Zentimeter lange Platzwunden an Ohr und Hinterkopf. Der Sohn des Mannes soll einem der Geschädigten einen Faustschlag verpasst haben.

Dementsprechend lautete im Amtsgericht Meinerzhagen der Vorwurf gegen das Vater-Sohn-Gespann: Körperverletzung. Bei dem Sohn sei nicht erwiesen, dass er wirklich mit der Faust zugeschlagen habe, so der Richter. Seine Beteiligung sei eher ein Randgeschehen. Der Vorsitzende stellte das Verfahren gegen den 28-Jährigen ein.

Dasselbe tat er mit dem Verfahren gegen den nicht vorbestraften Vater. Grund dafür war die Bereitschaft des Angeklagten, Schmerzensgelder an die Opfer zu zahlen. Konkret muss er nun jeweils 1000 Euro fließen lassen. Kommt er dem nach, ist der Fall abgeschlossen. Zahlt er nicht, gibt es ein Wiedersehen im Gerichtssaal.