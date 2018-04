Götz Alsmann und Band reißen das Publikum in der Stadthalle mit

Schlager mit viel Schwung

+ Entertainer, Sänger und Pianist: Götz Alsmann spielte und sang italienische Schlager der 50er- und 60er-Jahre. Ingo Senst unterstützte ihn dabei am Kontrabass, Markus Paßlick bediente eine Fülle von Percussion-Instrumenten. - Fotos: Thomas Krumm

Meinerzhagen - Paris, New York, Rom – das waren die Stationen von Götz Alsmann und seinen Begleitmusikern, die sich in den vergangenen Jahren in den Musikhauptstädten der Welt umhörten. Am Samstag stand ein ganz anderes Ziel im Terminplan der fünf Musiker: die ausverkaufte Stadthalle von Meinerzhagen.