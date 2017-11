Cannabis-Plantage in Meinerzhagen entdeckt: Drogen sichergestellt

Schlag gegen Rauschgift-Szene / Litauer (38) festgenommen

Meinerzhagen - Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Dienstagmittag mitteilte, gelang Ermittlern bereits am Montag im Bereich Grotmicke in Meinerzhagen ein Schlag gegen die Rauschgift-Szene. Hier hoben die Beamten eine Cannabis-Plantage aus, der Haftrichter erließ Haftbefehl gegen einen Mann aus Litauen (38). "Nicht unerhebliche Mengen an Haschisch und Marihuana" seien sichergestellt worden.