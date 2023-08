Schlag für Meinerzhagen: Otto Fuchs bereitet Stellenabbau vor

Von: Frank Zacharias

Dieser Mittwoch dürfte für die meisten Mitarbeiter zu den dunkelsten Tagen ihrer Zeit bei Otto Fuchs zählen: Die mehr als 3000 Beschäftigten am Stammsitz in Meinerzhagen müssen sich auf umfangreiche Maßnahmen einstellen, die den Standort aus der Verlustzone bringen sollen – dazu zählt auch ein noch nicht näher definierter Stellenabbau.

Meinerzhagen – In einer Pressemitteilung spricht das Unternehmen selbst von einer „tiefgreifenden Transformation“, mit der man in die Gewinnzone zurückkehren wolle.

„Angesichts der ungewissen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und geopolitischen Unsicherheiten steht auch Otto Fuchs vor enormen Herausforderungen“, heißt es dabei. Die auf Produkte für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Bauwirtschaft und Industrietechnik spezialisierte Unternehmensgruppe sehe sich insbesondere „mit anhaltend wechselhaften Beschaffungs- und Absatzmärkten, steigenden Material-, Personal- und Energiekosten sowie einer mangelnden Versorgungssicherheit mit Rohstoffen“ konfrontiert. Vor diesem Hintergrund plant das Traditionsunternehmen Maßnahmen, „um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten und in die Gewinnzone zurückzukehren“.

Otto Fuchs: Erste Maßnahmen brachten nicht erhofften Erfolg

Bereits zum Jahresbeginn habe Fuchs ein umfassendes Transformationsprogramm zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung eingeleitet. Erste Erfolge seien zwar bereits sichtbar, aber nicht auf allen Ebenen: Während die Luft- und Raumfahrt-Sparte ein signifikantes Wachstum verzeichne, entwickle sich die Automobil-Sparte deutlich langsamer.

Stammsitz von Otto Fuchs in Meinerzhagen: Das Unternehmen kündigt einen Stellenabbau an. © Zacharias, Frank

Daher habe die Geschaftsführung dem Beirat, der Arbeitnehmervertretung und an diesem Mittwoch auch der Belegschaft ihre Planungen zu den nächsten Schritten vorgestellt. Die Planungen, deren Umsetzung unter dem Vorbehalt der betrieblichen Mitbestimmung steht, sind zweigeteilt.

Aerospace-Sparte soll ausgebaut werden, Automobil-Bereich wird verlegt

Der wachstumsstarke Aerospace-Bereich in Meinerzhagen soll weiter ausgebaut werden. Dieser Bereich soll die Zukunft des Unternehmens grundsätzlich sicherstellen. Deutlicher werden die Einschnitte in der Automobil-Sparte: Hier soll es nicht nur zu Anpassungen der Produktpalette, sondern auch zu „teilweisen Verlagerungen der Produktion an andere Unternehmensstandorte kommen“. Dies werde auch mit einem Stellenabbau verbunden sein.

An welche Standorte genau die in Meinerzhagen abzubauenden Automobil-Bereiche angesiedelt sein werden, wurde am Mittwoch auf Nachfrage zunächst nicht veröffentlicht. Als sicher gilt aber, dass es sich nicht um Standorte in Deutschland handelt.

CEO kündigt „schmerzhafte Maßnahmen“ an

„Die tiefgreifende Transformation von Otto Fuchs ist ein herausfordernder Weg, der auch mit schmerzhaften Maßnahmen für das Unternehmen und insbesondere für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen einhergeht. So schwer uns dieser Schritt mit Blick auf die Automobil-Sparte Meinerzhagen gefallen ist, so notwendig ist sie im Sinne der Zukunftsfähigkeit von Otto Fuchs. Wir sind überzeugt: Wenn wir den Kurs der Transformation konsequent bestreiten, werden wir die Rückkehr in die Gewinnzone und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung schaffen“, sagt Martin Knötgen, persönlich haftender Gesellschafter und CEO.

Das Unternehmen werde alles daransetzen, den Stellenabbau verantwortungsbewusst und soweit möglich sozialverträglich zu gestalten, wie es in der Stellungnahme weiter heißt. Der Abbau in der Automobil-Sparte solle so umfangreich wie möglich über den Personalaufbau in der wachsenden Aerospace-Sparte abgefedert werden. „Das Unternehmen strebt eine zügige Einigung mit dem Betriebsrat an, um der Belegschaft möglichst zeitnah Klarheit über Details und Umfang der geplanten Maßnahmen geben zu können.“