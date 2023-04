Party an Grundschule hinterlässt gefährliche Spuren

Von: Sarah Lorencic

Drei Kästen Bier, mehrere Schnapsflaschen und Energiedrinks sind die Überreste des Wochenendes. © Lorencic, Sarah

Mehrere Kisten Bier, Schnapsflaschen und Müll. Scherben liegen überall. Ein normaler Montag an der Grundschule.

Meinerzhagen – Mal wieder Vandalismus an den Schulen am Wochenende. An der Grundschule Kohlberg sowie an der Phönix Schule ließen Unbekannte ihre Zerstörungswut aus und feierten. Hinter der Polizeimeldung, die am Montagmorgen einging, steckt Hausmeister Udo Triller. Als er am ersten Ferientag das Schulgelände am Rothenstein betrat, musste er wieder einmal feststellen, dass der Pausenhof am Wochenende als Partygelände genutzt wurde. Er machte Meldung bei der Polizei und räumte die nächsten Stunden auf.

Der Boden an der Schule glitzert in der Sonne. Noch immer liegen feine Glasscherben auf dem Pflaster. Kehren, sagt Udo Triller, reicht da nicht aus. Er hat den Hochdruckreiniger geholt und damit den Schulhof versucht, von den Scherben zu befreien, die durchs Zerwerfen von Schnapsflaschen überall liegen. In einem Abstellraum liegen die gesammelten Pfandflaschen – ganze Kästen Bier und Dosen Energiedrinks. „Nur von diesem Wochenende“, sagt der Hausmeister. In den Mülleimern zeigt er noch zwei Wodkaflaschen. Er schüttelt nur mit dem Kopf und freut sich sehr auf den Tag, an dem die Schulen eingezäunt sind. Zwei Fenster an der Turnhalle wurden ebenfalls beschädigt. Das überrascht den Hausmeister nicht. Auch die Fenster an dem Halleneingang wurden nicht zum ersten Mal mit Gullydeckeln eingeworfen. Seitdem ist die untere Hälfte der Panoramaverglasung aus Kunststoff.



Stadt sucht einen Streetworker

Ebenfalls beschädigt wurde an der Grundschule die Pausenuhr. Ein Jahr lang war sie defekt und konnte erst vor einer Woche aufgrund fehlender Ersatzteile repariert werden. Jetzt wurde wieder ein Ball gegen sie geschossen, sodass sich die Zeiger nicht mehr bewegen. Halb eins zeigt die Uhr. Es könnte der Tatzeitraum sein, sagt Triller. Nachts, versteht sich. An der Phönixschule beschmierten Unbekannte eine Fensterscheibe und bewarfen sie mit unbekannten Gegenständen.



Werden die Schulen eingezäunt, wird das Problem an anderer Stelle wieder auftreten, das ist sowohl der Politik als auch der Verwaltung klar. Die Idee eines Streetworkers brachte Christian Schön (FDP) im Bauausschuss einmal mehr ein – der Schulausschuss soll sich damit auseinandersetzen. Wie Frank Markus, Leiter Fachbereich Bürgerservice, auf Anfrage unserer Zeitung sagt, ist diese Idee nicht neu. Man suche seit Jahren einen Streetworker, finde aber keinen. Jetzt gehe es aber erst einmal darum, die Schüler zu schützen – und auch die Gebäude.