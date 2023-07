„Schöne Zähne für die Bühne“: Schauspieler geht zum Zahnarzt im MK

Von: Sarah Lorencic

Teilen

In der Praxis von Dr. Zoltan Lörincz an der Hauptstraße ist Martin Semmelrogge Patient. Für ihn ist er der beste Zahnarzt, wie er sagt. © Lorencic

Dieser Schauspieler macht kein Geheimnis aus seinem Zahnarzt des Vertrauens und filmt sich sogar in der Praxis.

Meinerzhagen – Martin Semmelrogge macht kein Geheimnis aus dem „weltbesten Zahnarzt Zoli“. Der Schauspieler geht in die Meinerzhagener Praxis von Dr. Zoltan Lörincz an der Hauptstraße. „Ich bin immer gerne hier in Meinerzhagen“, sagt er in einem Video, das seine letzte Sitzung im Mai 2022 zeigt. „Zwar bisschen weiter zu fahren, aber es macht nichts, lohnt sich immer“, sagt der 67-Jährige, der seit mehr als 20 Jahren auf Mallorca lebt.

Bekannt ist er als Schauspieler aus Filmen wie „Das Boot“ oder „Schindlers Liste“, mit seiner einmaligen Stimme ist er auch als Synchronsprecher bekannt. Im wahren Leben war neben dem Rampenlicht auch reichlich Schatten, für den er selbst gesorgt hat, wie er in Interviews zugibt. In Meinerzhagen liegt er aber ganz privat unter dem hellen Licht auf dem Behandlungsstuhl. Auf dem Programm stand im vergangenen Jahr neben einer professionellen Zahnreinigung auch eine neue Krone. Das Team der Meinerzhagener Zahnarztpraxis gehört zu den Experten auf dem Gebiet der Implantologie und Kieferorthopädie, wie es selbst sagt. Und geht es nach Martin Semmelrogge, ist er beim „Zahnarzt seines Vertrauens“, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Hier fühle er sich wohl, Zoltan Lörincz und seine Frau seien sympathisch. „Ich mag die zwei.“

Martin Semmelrogge geht in Meinerzhagen zum Zahnarzt Dr. Zoltan Lörincz. Screenshot: Instagram Semmelland © Lorencic, Sarah

Und so macht er selbst noch auf dem Behandlungsstuhl zahlreiche Witze, während Dr. Zoltan Lörincz mit Mundschutz und Spritze neben ihm steht und wartet, dass sein Patient das Handy weglegt, damit er mit der Behandlung beginnen kann. „Ich hoffe, ich kann nachher noch reden“, sagt der 67-Jährige zu seinen Fans, „auf Wunsch kriege ich den Mund zugenäht – wahrscheinlich ist es besser“, sagt er und lacht.

Wie der Schauspieler erzählt, habe er schon immer gute Zahnärzte gehabt, „von Haus aus“. Eine Zeit lang sei das aber anders gewesen. Als er in den USA lebte, habe er mit der Vorsorge der Zähne etwas „geschludert“, wie er zugibt. Und das habe er sofort an den Zähnen bemerkt. „Daran habe ich heute noch zu beißen.“ Zoltan Lörincz aber habe das im Griff. Nun habe er wieder „schöne Zähne für die Bühne“, wie er in einem Video sagt und dann mit einem breiten Grinsen seine Beißer nach der Zahnreinigung präsentiert. Zur Zeit gibt Semmelrogge das „Abschiedsdinner“ in der Komödie im Bayerischen Hof. Von München aus fuhr er auch im Mai 2022 zu seinem Zahnarzttermin, wie er verrät. Aber die Reise nehme er auf sich. Normalerweise sei er, wenn er in Deutschland unterwegs ist, eher in Köln, Düsseldorf oder München. „So ein Ausflug aufs Land ist auch schön“ und den macht er zumindest für seinen Zahnarzt einmal im Jahr. „Für mich und meine Frau ist er Gold wert“, sagt Semmelrogge.

Schauspieler Martin Semmelrogge geht zu Zahnarzt Dr. Zoltan Lörincz (rechts) in Meinerzhagen. © Instagram/Martin Semmelrogge

„So wie ich gut schauspielern kann oder Mercedes gute Autos baut oder Porsche oder BMW, kann er sein Handwerk“, sagt er und lacht. Und wie er ergänzt, sei gegenüber der Praxis ein „schöner Gemüsehändler“ – der Bahar-Market von Yusuf Akkaya. Auch bei der Bäckerei Voss-Mühle hat seine Ehefrau Sonja Semmelrogge schon eingekauft, die jedoch 2018 verstorben ist. Mittlerweile ist Semmelrogge mit Regine Prause verheiratet.

Aber wie kam er überhaupt auf seinen Zahnarzt des Vertrauens? Wie uns der Schauspieler erzählt hat, ist er mit Frank Messerer aus Gummersbach befreundet, der vier Standorte des Sportgeschäfts „Sport Messerer“ in Gummersbach, Engelskirchen, Waldbröl und Köln betreibt und Tennisschläger von Profispielern neu besaitet. „Er hat mir den Zoli empfohlen“, sagt Martin Semmelrogge. Und „Zoli“, wie er seinen Zahnarzt immer nennt, lebt wie Frank Messerer ebenfalls in Gummersbach.

„Schöne Grüße nach Meinerzhagen“

Auf einen guten Rat hört der 67-Jährige. Denn einen guten Zahnarzt zu haben, sei wichtig: „Man braucht im Leben einen guten Partner oder eine gute Partnerin oder eine Ehefrau, wie ich die Regine habe, und man braucht einen guten Anwalt, also fürs Geschäftliche und einen guten Zahnarzt – und natürlich noch ein gutes Motorrad und ein gutes Auto, da kann man noch ein paar Sachen aufzählen“, sagt er. „Wenn, dann musst du zu den Besten, da darf man nicht sparen. Da geht es nicht ums Geld, sondern um die Qualität“, meint der Schauspieler. „Ein guter Arzt ist Schicksal, hat meine Mutter immer gesagt“, erinnert er sich. In diesem Zuge lässt er „schöne Grüße nach Meinerzhagen“ überbringen. Bald, sagt er, kommt er wieder. „Für die nächste Krone!“