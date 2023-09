Neue Sagen im Volmetal: Schaurig schöne Wanderziele

Von: Simone Benninghaus

An der Knochenmühle befindet sich einer von zwei neuen Sagenorten, die jetzt von Ralf Thebrath, Sandra Clemens, Miriam Folak, Rudi Lahme, Thomas Pätzold und Hans-Gerd Turck (von rechts) vorgestellt wurden. © Benninghaus

Zwei Sagenorte in Mühlhofe und Siepen liegen am neuen Wanderweg „Wanderbares M“

Mühlhofe – Was hat das zu bedeuten? Warum klopft es im Sarg bei der Beerdigung des Richard Stamm? Und woher kommen die mysteriösen Lichter und Geräusche an der Kötzhelle? Wer den beiden Erzählungen lauscht, wird es erfahren – dort, wo sich vermutlich alles zugetragen hat, nahe der Knochenmühle und im Wald oberhalb der Ortschaft Siepen. Hierher locken zwei neue Sagenorte, die zugleich an der neuen Wanderroute „Wanderbares M“ liegen.

Zwei neue Besonderheiten in der Region

„Dass wir mit den beiden neuen Sagenorten, die dank der Leader-Förderung ermöglicht werden konnten, zwei weitere Besonderheiten und Ausflugsziele schaffen konnten, die zugleich die ‘Zauberhafte Sagenwelt’ Oben an der Volme um zwei weitere spannend-schöne Geschichten zum Anhören ergänzen, freut uns sehr“, sagen Sandra Clemens und Miriam Folak vom Tourismus-Team der Stadt, unter dessen Federführung die beiden Sagenorte entstanden sind.

Sagenplaketten an der Knochenmühle und in Siepen

Eine neue Sagenplakette ist an einer Bank vor der Knochenmühle in Mühlhofe installiert worden. Das Bauwerk aus dem 19. Jahrhundert ist als Technisches Denkmal allein schon ein geschichtsträchtiger Ort und einen Besuch wert, was nach Absprache mit der IG Knochenmühle des Heimatvereins an jedem ersten Mittwoch im Monat möglich ist. Und auch bei einer Wanderpause kann über den sich auf der Plakette befindlichen QR-Code ein sechsminütiges Hörspiel abgerufen werden. „Klopf, klopf, klopf“ lautet der Titel der Sage, der schon erahnen lässt, dass es unheimlich werden könnte. Wie hoch der Grusel-Faktor ist und ab welchem Alter sich die Sagen zum Anhören für Kinder eignen, werde daher als Hinweis angegeben, so der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte der Region Oben an der Volme Ralf Thebrath, der verspricht, dass es die beiden neuesten Sagen leicht machen werden, sich in die Szenerie, die sich einst möglicherweise abgespielt hat, hinein zu versetzen.

Mit einem QR-Code auf den Plaketten können die Sagen mit einem Smartphone abgerufen werden. © Benninghaus, Simone

Mythos oder doch Realität? In Sagen steckt bekanntlich immer auch ein Körnchen Wahrheit und nicht alles ist erfunden, daher wird es ebenso spannend sein, zu hören, was „Der Teufel im Valberter Wald“ getrieben hat – möglich ist das am zweiten neuen Sagenort oberhalb der Ortschaft Siepen.

Geschehen ist noch in Erinnerung

So authentisch und spannend dargestellt die Hörspiele auch sind, einer, der die alte Geschichte, die sich um die Beerdigung des Richard Stamm rankt, noch besser erzählen kann, ist Rudi Lahme von der IG Knochenmühle. Das Geschehen, das sich Ende der dreißiger Jahre zutrug, kennt er aus erster Hand: „Mein Vater war bei der Beerdigung dabei“, berichtete er während der Einweihung des Sagenortes, an der außerdem auch Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck und Thomas Pätzold vom Heimatverein teilnahmen, und sorgte für überraschtes Erstaunen, als er mit seiner Erzählung zumindest das, was sich einst im Ihnetal zugetragen hat, spontan lebendig werden ließ. Er kenne alles zur Genüge, weil es immer wieder erzählt wurde, so der Senior: „Es hat geklopft...“ Die Leute seien „weggesprungen“ damals, „über die Hecke und in Panik nach Hause“, berichtete Rudi Lahme von dem Geschehnis, dessen Ausgang Besucher des Sagenortes Knochenmühle hören können.