„Merkwürdige Suppe“ unter A45-Brücke gibt Rätsel auf

Von: Göran Isleib

Teilen

Im Immecker Bach, kurz unterhalb der Autobahn-Talbrücke Immecke wurde eine unbekannte Substanz entdeckt. © Göran Isleib

Michaela Diller schlägt Alarm. Die Landschaftswächterin, die sich seit rund 30 Jahren für Landschaft und Umwelt im heimischen Raum engagiert, hat in einem Regenrückhaltebecken unterhalb der Immecke-Talbrücke der Autobahn 45 eine „merkwürdige Suppe“ entdeckt, die ihr Kopfzerbrechen bereitet.

Meinerzhagen - Und in der Tat: Im Rückhaltebecken und etwas oberhalb eines offenbar von Unbekannten gebastelten Wehrs findet sich viel Schaum und eine milchige Substanz, die allerdings geruchsneutral ist. Unterhalb des Wehres befindet sich ein ausgeschlachteter Motorroller, der seine besten Tage hinter sich hat. Es sind nur noch der Rahmen, die Gabel und ein paar Anbauteile vorhanden. Dass der Schaum vom Roller stammt, ist unwahrscheinlich, denn der Schaum befindet sich auch im Lauf des Immecker Bachs oberhalb des Rollers. Michaela Diller hat die Stadt informiert, Mitarbeiter von dort nahmen besagte Stellen in Augenschein und leiteten den Vorfall an die Untere Wasserbehörde weiter. Nach Rücksprache mit dem Kreis geht die Stadt davon aus, dass die Ursache in einem natürlichen Prozess begründet liegt. Am Dienstag war die Stadt noch einmal vor Ort und untersuchte mit einer Art Checkliste das aufgetretene Phänomen.