Meinerzhagener Baugesellschaft will vier "Stadtvillen" bauen

+ © Wirth Im Bereich der Leerstände zwischen Fröbelstraße (rechts) und Siepener Weg (links) sollen die „Stadtvillen“ entstehen. © Wirth

Meinerzhagen - In der kommenden Woche rücken die Bagger an. Dann verschwindet ein Schandfleck aus dem Meinerzhagener Stadtbild. Die Baugesellschaft lässt den leerstehenden Komplex an der Fröbelstraße abreißen.