Der Kaiserstiel auf der Jesus-Christus-Kirche ist marode 

Schaden am Turm

+ © Christof Sönchen Der Kaiserstiel ist stark geschädigt. © Christof Sönchen

Meinerzhagen - Nachdem der Blitz am Sonntag in den Turm der Jesus-Christus-Kirche einschlug, stand am Freitag eine Inspektion des Schadens an. Die nahm Dachdecker- und Baukirchmeister Christof Sönchen vor.