Nachts nur ein Fahrstreifen auf der Autobahn frei

Meinerzhagen – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag steht dem Verkehr auf der A 45 zwischen den Anschlussstellen Meinerzhagen und Drolshagen in Fahrtrichtung Frankfurt nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Am Dienstag hatte ein Lkw wegen eines Reifenschadens die in der Baustelle stehende Schutzwand umkippen lassen. Die Autobahnniederlassung Hamm wird die Stahlgleitwand durch eine Fachfirma wieder aufstellen lassen. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm lässt auf der A45 zwischen den Anschlussstellen Drolshagen und Meinerzhagen den Standstreifen sanieren. „Diese Baustelle wird bis Mitte September dauern“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. In der Baustellen stehen dem Verkehr zwei eingeengte Fahrspuren zur Verfügung. Es werden die Fahrbahndecke, die Binderschicht sowie die Tragschicht 30 Zentimeter aufgenommen und wieder eingebaut. Straßen.NRW investiert 2,8 Millionen Euro aus Bundesmitteln.