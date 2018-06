13,5 Tonnen schweben gefühlvoll in die Tiefe

Das schwere Betonelement schwebt am Kran gefühlvoll in die Tiefe. Zum richtigen Positionieren gab es noch einen kleinen Schubs von Hand.

Meinerzhagen - 13,5 Tonnen Beton schweben gefühlvoll in die Straße hinab und sorgen zukünftig für optimierten Abfluss: Im Rahmen der Sanierungsarbeiten des Löher Wegs wurden Kanalleitungen mit größeren Rohrdurchmesser und ein neues Schachtsonderbauwerk verbaut.

Die Baustelleneinrichtung für die Sanierung des zweiten Abschnitts, ist seit gut zwei Wochen am Löher Weg deutlich wahrzunehmen. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten indes fanden bisher im Bereich der Kreuzung Immecker Straße/Weidenstraße statt.

Am Dienstagnachmittag war dann dort auch für den technischen Laien augenscheinlich, warum Tage zuvor eine mächtige Baugrube von rund 5,5 Metern Tiefe auf einer Grundfläche von etwa sechs mal sechs Metern ausgehoben wurde.

Schachtsonderwerk aus Einzelteilen

In dieser Grube errichteten die Arbeiter der Firma Straßen und Tiefbau aus Kirchhunden das Schachtsonderbauwerk aus den zuvor angelieferten Einzelteilen. Mit einem Mobilkran eingeschwenkt, verschwand das rund 13,5 Tonnen schwere Bodenteil mit seinen Zu- und Ablauflöchern im Erdreich.

Nach und nach setzte man anschließend die weiteren Schachtringe mit einem Durchmesser von rund drei Metern aufeinander und erstellte dadurch den Schacht bis auf das Niveau der Straßenoberfläche. Den Abschluss bildete der „Deckel“. In ihm befindet sich nach Abschluss der Arbeiten ein „normaler“ Gullydeckel, der dann keinerlei Hinweise auf die Dimensionen der Anlage geben wird.

Durch die neuen Rohre fließt Mischwasser

Mischwasser wird, wie bislang schon, durch die neuen Kanalrohre fließen. Aufgesammelt zum Teil auch aus dem ersten Bauabschnitt des Löher Weges, besonders aber aus dem jetzt zur Sanierung anstehenden Bereich bis auf die Kuppe im Bereich Höltchen. Von dort wiederum erfolgt im Rahmen der weiteren Sanierungsarbeiten später die Anbindung an das Kanalnetz im Bereich der Gerichtstraße.

Nach Abschluss der Arbeiten im Kreuzungsbereich wandert der Tiefbau nunmehr in den nächsten Tagen weiter in den Löher Weg. Die dort dann anstehenden Straßen- und Kanalarbeiten werden am bisherigen Erscheinungsbild des Löher Weges auch im nun anstehenden Bereich keine wesentlichen Veränderungen mit sich bringen, sieht man von der Beseitigung der derzeit noch absolut maroden Fahrbahnoberfläche ab.

Handlungskonzept ist vorgeschrieben

Mit den Kanalarbeiten verfolgt die Stadt nicht nur die Ziele einer notwendigen Sanierung, sondern setzt, wie an anderen Stellen auch, die Maßgaben des städtischen Abwasserbeseitigungskonzeptes aus dem Jahr 2015 um. In dem gesetzlich vorgeschriebenen Handlungskonzept stehen für den Betrachtungszeitraum bis 2020 rund 19,5 Millionen Euro als finanzielle Zielsetzung für weitere Maßnahmen zur Abwasser- und Oberflächenwasserbeseitigung. Sowohl die hydraulische Leistungsfähigkeit als auch der bauliche Zustand des städtischen Kanalnetzes wurden im Rahmen der Aufstellung berechnet und untersucht. Daraus ergab sich die „Arbeitsliste“, die nach Dringlichkeit gestaffelt, abgearbeitet werden soll.