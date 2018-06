Pespektiven für marodes Gebäude im Ebbedorf

Valbert - Sie standen bis vor gut fünf Jahren als Duo am Alten Weg, die baufälligen Gebäude mit den Hausnummern 3 und 4.

Während „Nummer 4“ im September 2013 dem Abrissbagger zum Opfer fiel und dadurch in der Folge Platz für einen Neubau geschaffen wurde, steht „Nummer 3“ noch.

Zu beobachten war allerdings in den vergangenen Wochen, dass sich im und am alten Haus etwas tut. Es hat mittlerweile einen einheimischen Eigentümer und soll nach dessen Vorstellungen, und denen eines auch auf den Erhalt und Wiederaufbau derartiger Gebäude spezialisierten Architekten, saniert werden. Bereits bei anderen Projekten hat dieser mit einem Mix von neuer Bautechnik und der Verwendung der vorhandenen Bausubstanz gute Ergebnisse erzielt.



Besonders auch dadurch, dass sich die Objekte nach der erfolgten Sanierung gleichfalls optisch ansprechend darstellen. Anders ausgedrückt, könnte dieses bei dem Gebäude im Alten Weg bedeuteten, ein Stück „altes Valbert“ zu erhalten, beziehungsweise wiederherzustellen.



Nicht in der ursprünglichen Gestaltungsart, sondern in Form eines Neubaus eines Mehrfamilienhauses, wird die Meinerzhagener Baugesellschaft an der Ebbestraße – auf dem Grundstück der ehemaligen Valberter Herberge – demnächst tätig werden. Auch wenn die Tage als Gastwirtschaft für die Hültekanne passé sind, hier ist nicht zuletzt durch die jetzige Nutzung als Wohnhaus und die weiteren Pläne des Eigentümers keine negative Entwicklung zu befürchten.



Ob es noch eine Möglichkeit mit einem eventuellen Projekt einer Ehrenamtsdorfkneipe durch einen Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Zigarrenkiste geben könnte, ist noch nicht gänzlich geklärt. Für das Erscheinungsbild des Dorfes an dieser Stelle wäre dies aber eine echte Aufwertung.