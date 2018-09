Jesus-Christus-Kirche: Abschiedsläuten der alten Glocken 

+ © Jürgen Beil Sie haben am Samstag ab 18 Uhr ihren letzten, 30-minütigen „Auftritt“: Die drei alten Glocken der Jesus-Christus-Kirche. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Im Jahr 1920 wurden sie in den Turm der Jesus-Christus-Kirche eingebaut. Seitdem erklangen die drei gusseisernen Glocken viele Tausend Mal. Ob an normalen Wochenenden, an hohen kirchlichen Feiertagen oder zu Jahreswechseln. Und auch das neue Jahrtausend läuteten sie ein.