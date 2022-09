Salut Salon: Besonderes Konzert in Meinerzhagen

Am 16. Oktober gastieren die vier Frauen des Ensembles Salut Salon in der Stadthalle Meinerzhagen. KuK lädt zu dieser Veranstaltung ein und freut sich auf einen besonderen Abend. © macc Management GmbH

KuK freut sich auf einen ganz besonderen Abend in Meinerzhagen und verspricht: „Der Titel ist Programm: In der neuen Bühnenshow von Salut Salon geht es um Träume und deren Zauber.

Meinerzhagen - Ein Zauber von Tschaikowski ‘Winterträume’ über Ysayës ‘Rêve d’enfant/Traum eines Kindes’ bis hin zu ‘Hedwig’s Theme’ aus der Filmmusik zu Harry Potter. Die vier Musikerinnen zaubern, spielen und singen, rappen und steppen. Was ist Traum, was Realität? Seit 20 Jahren begeistern die vier Musikerinnen ihr Publikum weltweit mit Charme, Humor und virtuoser Klassik, mit Tango Nuevo von Astor Piazzolla, eigenen Chansons, Instrumental-Akrobatik und poetischem Puppenspiel. Mit ihrer neuen Bühnenshow „Magie der Träume“ kommen sie am Sonntag, 16. Oktober, nach Meinerzhagen. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Meinerzhagen. Der KuK-Verein weist darauf hin, dass es eine der letzten Gelegenheiten sein werde, die vier Damen auf der Bühne zu erleben. Nach ihrer aktuellen Tourplanung treten sie danach nur noch einmal auf.



Die Salut-Salon-Gründerinnen Angelika Bachmann und Iris Siegfried setzen sich dafür ein, dass junge Menschen Musik als eine Grunderfahrung erleben können. Sie engagieren sie sich seit den 1990er-Jahren in verschiedenen, eigenen Kinderprojekten. Im Oktober 2011 erhielten sie das Bundesverdienstkreuz. Außerdem wurden Salut Salon 2015 mit einem Ehrenpreis der Stadt Hamburg für ihre weltweit gefeierten musikalischen Programme und ihr außerordentliches soziales Engagement ausgezeichnet. Es spielen Angelika Bachmann (Geige), Iris Siegfried (Geige), Olga Shkrygunova (Klavier) und Heike Schuch (Cello).



Karten gibt es im Vorverkauf für 33 (17) Euro bei den bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse gibt es Tickets für 36 (19) Euro.