Saisonstart für die Schützen: In Rinkscheid geht’s los

Von: Simone Benninghaus

Einen glanzvollen Auftritt hatten König Florian Lück und Königin Sophie Schaub beim Jubiläumsfest im vergangenen Jahr, an dem auch die Gastvereine aus Valbert (Bild) und Hunswinkel teilnahmen. © Müller

Bald ist „Saisonstart“ für die Schützen in Rinkscheid: Festwochenende am 10. und 11. Juni!

Rinkscheid – Die Rinkscheider Schützen werden bereits die Tage zählen. Traditionell eröffnen sie wieder die heimische Schützenfestsaison, wenn sie am Samstag, 10. Juni, und am Sonntag, 11. Juni, ihr Schützenfest feiern.

Zunächst einmal geht es da natürlich um die Frage, wer die amtierenden Majestäten ablösen wird. Im vergangenen Jubiläumsjahr machte Familie Lück den Wettstreit unter sich aus – Onkel und Neffe nahmen den Königsvogel ernsthaft ins Visier. Florian Lück gelang am Ende der entscheidende Treffer und seither regiert er mit Königin Sophie Schaub an seiner Seite.

12:30 Uhr treten die Schützen an

Der Ablauf des ersten Festtages gestaltet sich wie folgt: Um 12.30 Uhr treten die Schützen an der Rinkscheider Halle an, dann geht es mit dem Bus nach Mühlhofe zur Residenz des Königs zum Abholen der Majestäten. Gegen 15 Uhr wird der Festzug wieder in Rinkscheid erwartet und um 15.30 Uhr wird das Königsvogelschießen beginnen. Die Krönung der neuen Regenten soll am Abend um 19.30 Uhr stattfinden. Zum Festball werden auch die Gastvereine aus der Nachbarschaft erwartet.

Auch für das Prinzenpaar Pascal Boele und Sinja Kruska werden Nachfolger gesucht. © Müller, Luitgard

Am zweiten Festtag, Sonntag, 11. Juni, treten die Schützen erneut um 12.30 Uhr an, um das neue Königspaar abzuholen. Zuschauer dürfen sich auf einen großen Festzug freuen, und in der Halle erwartet die Gäste eine Kaffeetafel mit Konzert. Gegen 15 Uhr findet das Schießen auf den Prinzenvogel statt, dann wird sich entscheiden, wer nach Pascal Boele und Sinja Kruska das neue Rinkscheider Prinzenpaar werden wird. Noch dürfen sich die beiden über einige Tage ihrer Amtszeit freuen.

Nach dem Wettstreit der Jungschützen sind die Jüngsten dran und es wird ein neuer Kinderkönig oder eine Kinderkönigin gesucht. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahre. Die Kinderkönigskrönung ist für 18 Uhr geplant und im Anschluss wird das neue Prinzenpaar seine Insignien in Empfang nehmen. Der Festball schließt sich an und bildet zugleich den Ausklang des Festes.

Musik an beiden Tagen

Für die Musik zeichnen an beiden Tagen der Musikverein „Lyra“ Altenhof und der Spielmannszug Listerscheid verantwortlich. Abends wird die Band SAM wie gewohnt für Tanzmusik und Stimmung sorgen. Die Bewirtung übernimmt die Event Dienstleistungsgesellschaft aus Kreuztal, den Imbiss wieder Tanja Leidgen aus Bochum.

An beiden Tagen findet auch eine kleine Kirmes auf dem Festplatz statt. Der Eintritt in die Halle ist frei.