Verwendung strafbar

Russisches Kriegssymbol bekommt deutliche Antwort

Von: Sarah Lorencic

Aus dem russischen Z-Symbol, das den Krieg gegen die Ukraine befürwortet, haben Unbekannte das Wort „Arschloch“ gemacht. © Lorencic, Sarah

Auch im Kreis gibt es Menschen, die den Krieg gegen die Ukraine befürworten. Aber auch solche, die auf solche Meinungen deutlich reagieren.

Meinerzhagen – Am kleinen Teich nahe des Aldi-Markts wurde ein „Z“ auf die Mauer gesprüht. Es ist zu einem Symbol geworden, aber eigentlich ist es eine Abkürzung für die russischen Worte „za pobedu“, was „für den Sieg“ bedeutet. Vor allem kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, am 24. Februar 2022, tauchte dieses Symbol vermehrt auch im Märkischen Kreis auf. Wie Markus Nowak, Wachleiter der Polizei in Meinerzhagen, auf Anfrage unserer Zeitung sagt, ist die Schmiererei bisher nicht bekannt gewesen. Die Polizeibeamten werden das „Z“ fotografieren, eine Strafanzeige stellen und dann an den Staatsschutz schicken, erklärt der Wachleiter. Ähnlich wie auch das Hakenkreuz könne man solche Schmierereien „nicht belächeln“, denn „dafür sind sie zu ernst“.

Das Z an der kleinen Teichanlage steht nicht für sich alleine. In einer anderen Farbe wurden kyrillische Buchstaben ergänzt, sodass das russische Wort Zalupa (in lateinischen Buchstaben) entsteht, was auf deutsch „Eichel“ oder „Schwanzkopf“ bedeutet. Rund um den Bereich kleben vermehrt auch Sticker in den Landesfarben der Ukraine, Blau und Gelb, auf denen die Buchstaben „FCK PTN“ stehe, also „Fuck Putin“.



„FCK PTN“, also „Fuck Putin“, steht auf Aufklebern mit den Landesfarben der Ukraine, die rund um die kleine Teichanlage nahe des Aldi-Markts an Laternen kleben. © Lorencic, Sarah

Im März wurde ein Mann russischer Abstammung zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem er ein T-Shirt mit einem Z auf der Arbeit trug, 4000 Euro musste ein Autofahrer an Strafe zahlen, weil er das Symbol auf seiner Heckscheibe gezeigt hatte, wie es Putin-Befürworter auch in Russland machen. Darin liegt nach Ansicht des Gerichts eine öffentliche Billigung von Straftaten, die geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören.



Die Verwendung des Z-Symbols ist in Nordrhein-Westfalen nicht strafbar, wie beispielsweise in Berlin und Brandenburg. In NRW prüft die Landesregierung, ob das Z als verfassungswidrig – ähnlich dem Hakenkreuz – eingestuft werden kann. Die rechtlichen und praktischen Hürden sind aber sehr hoch.



Verwendung strafbar

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kann das Zeichen allerdings trotzdem auch in NRW schon jetzt strafbar sein. Es fällt dann neben einer „Sachbeschädigung“ (§303StGB) unter den Straftatbestand „Billigung von Straftaten“ (§140 StGB). Denn der russische Angriffskrieg ist nichts anderes als eine Straftat, wie es vonseiten des Bundesinnenministeriums heißt. Wer diese öffentlich billigt, macht sich in logischer Konsequenz strafbar. Bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe drohen den Tätern.



Immer wieder, auch in dem zuletzt genannten Fall, wird argumentiert, dass der Buchstabe auch eine andere Bedeutung haben könne, etwa Zorro oder Generation Z. Der Kontext spielt daher für die Ermittlungen eine große Rolle. In Halver etwa wurde das Symbol einmal an einen Flüchtlingstreff gesprüht und ein weiteres Mal war es nicht nur Z, sondern der gesamte Spruch „Za Pobedu“. Das erklärte Ramona Arnhold, Pressesprecherin des Staatsschutzes in Hagen.