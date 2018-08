Die Ursache für den Valberter Werkstatt-Brand steht fest

Das Zelt (im Bild rechts) dient im Moment als Lagerstätte für noch „Brauchbares“. An zwei Arbeitsplätzen können bereits wieder Reparaturen aller Art ausgeführt werden.

Valbert - Es herrscht schon wieder Betriebsamkeit auf dem Gelände der Autowerkstatt von Andreas Abel. Die Spuren des Brandes in den Abendstunden des 1. August sind aber allgegenwärtig.

„An zwei Arbeitsplätzen können wir wieder komplett alle anfallenden Arbeiten erledigen. Unsere Kunden können also ab sofort wieder mit ihren Sorgen und Wünschen zu uns kommen.“ Dieses vorläufige Fazit zog Andreas Abel am Mittwoch im Gespräch mit der MZ.

Verlust von Werkzeugen und Material

Gut 250 000 Euro an Schaden dürften wohl zusammenkommen. Zu denen am Gebäude selbst kommt dabei der Verlust einer Unmenge von Werkzeugen und Materialien, die in einer Autowerkstatt alltäglich sind.

„Wir werden das Gebäude in weiten Teilen erneuern, beziehungsweise sanieren oder wiederaufbauen“, so Abel. Besonders gefreut hat es den seit über 40 Jahren im Ebbedorf schraubenden Mechaniker, wie groß die Hilfsbereitschaft vieler Freunde und Kunden war.

So hat er beispielsweise eine rund 100 Quadratmeter große Zelthalle von der Firma Lütticke aus Drolshagen kostenlos geliehen bekommen. In ihr lagern zurzeit die noch brauchbaren Teile.

Brandstiftung schnell ausgeschlossen

Bereits einen Tag nach dem Brand wurde von der Polizei Brandstiftung ausgeschlossen. Bei der in der vergangenen Woche durchgeführten Branduntersuchung durch einen Versicherungsgutachter ließen sich die Ursachen zunächst nicht finden.

„Bei der intensiven Rekonstruktion blieb am Ende ein erstaunlicher Fakt über: Der Lithium-Ionen-Akku meiner Taschenlampe sorgte für den Brand“, schildert Andreas Abel. Ähnlich wie vor einiger Zeit bei bestimmten Handyversionen, hatte sich dieser entzündet und Materialien in seiner Umgebung mit angesteckt.