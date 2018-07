Zum Lachen und zum Weinen

Der Film „Rudi Assauer. Macher. Mensch. Legende“ wird am 28. Juli in den Meinerzhagener City-Lichtspielen zu sehen sein. Möglich machten das (von links) Kinopächter Heinz Theiß, Vorsitzender der Kerspe-Knappen Klaus Müller, Christof Lück von der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen und Heike Deuschle vom Vorstand der Kerspe-Knappen.

Meinerzhagen - Gerade einmal 24 000 Frauen und Männer sahen Anfang Mai in der Veltins-Arena auf Schalke den Film über die Legende Rudi Assauer. Diejenigen, die den Film damals nicht sehen konnten, haben nun die Möglichkeit dazu.

Denn: Am 28. Juli wird er in den Meinerzhagener City-Lichtspielen zu sehen sein. Es ist nicht nur ein Film für Fußballfans. Initiator dieser Aktion sind die Kerspe-Knappen. „Wir haben Kontakt zur Filmgesellschaft aufgenommen und nach einer Lösung gesucht, an diesen Film zu kommen“, berichtete Klaus Müller, Vorsitzender des Schalke-Fan-Clubs Kerspe-Knappen.

„Viele unserer Mitglieder bekamen damals keine Karten und wollten den Film sehen oder auf DVD kaufen. Da bot sich uns die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Heinz Theiß an, dem Pächter der City-Lichtspiele in Meinerzhagen. Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen sagte ihre Unterstützung bei diesem Projekt zu.“



Es ist ein Film, bei dem es nicht nur um Fußball geht, auch Demenz ist ein Thema. „Der Film stimmt nachdenklich, er ist zum Lachen aber auch zum Weinen“, berichtete Heike Deuschle, die sich den Film in der Veltins-Arena angesehen hatte. Zu Rudi Assauer haben die Kerspe-Knappen eine besondere Beziehung. So war ein Mitglied der Fans an einem seiner Geburtstage zum ersten Mal auf Schalke. Wie es so kam, begegnete ihm Rudi Assauer. Ins Gespräch gekommen, öffnete Rudi Assauer ihm die Türen unterhalb des öffentlichen Bereiches und schenkte ihm zum Geburtstag noch eine seiner Zigarren. Ein Erlebnis, was dieser Schalke-Fan nie wieder vergessen wird.



Aber auch nach Kierspe ist Assauer gekommen. Am 25. Juli 2006 war er zur Eröffnung der Jokisch-Ausstellung in der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen und hat sich bei der Gelegenheit in das Goldene Buch der Stadt eingetragen.



160 Plätze hat das Meinerzhagener Kino und von der Vorstellung am 28. Juli sind bereits 100 Karten verkauft. Der Beginn der Vorstellung wird um 18 Uhr sein, der Eintrittspreis beträgt fünf Euro. Karten können bei Klaus Müller von den Kerspe-Knappen bestellt werden, Telefon 01 52-52 48 85 36 oder E-Mail vorstand@kerspe-knappen.de, oder an der Abendkasse erworben werden. Sollte das Interesse an dem Film deutlich die vorhandenen 160 Plätze übersteigen, überlegen die Verantwortlichen, eine zweite Vorstellung um 20.30 Uhr anzubieten.