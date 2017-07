Rolf Puschkarsky bald im Ruhestand – eine Ära endet

Meinerzhagen - Rolf Puschkarsky betrat im Jahr 2000 Neuland: Der Meinerzhagener wurde zur Jahrtausendwende erster Öffentlichkeitsreferent des damals neuen evangelischen Kirchenkreises Lüdenscheid/Plettenberg. In diesem Amt gestaltete er Kirche mit.

Bereits seit 1978 ist Puschkarsky Mitarbeiter des heimischen Kirchenkreises – am 31. Juli endet diese Ära. Der politisch und sozial äußerst engagierte Volmestädter, der am 15. Juli 65 Jahre alt wird, darf dann seinen Ruhestand genießen.

Rolf Puschkarsky ist mittlerweile in Meinerzhagen tief verwurzelt. Geboren wurde er aber in Lage/Lippe und absolvierte zunächst eine Lehre als Chemielaborant. Schon 1966 kam er in engeren Kontakt mit der evangelischen Kirche. In Bielefeld wurde er Mitarbeiter und später Vorstandsmitglied im CVJM Quelle Bielefeld. Von 1973 bis 1976 besuchte er als junger Erwachsener dann die Fachschule für Sozialpädagogik und Theologie in Kassel mit dem Abschluss „Gemeindepädagoge“. Seine erste Anstellung fand er 1976 als Jugendreferent beim CVJM in Wermelskirchen. 1978 folgte dann der Wechsel in den Märkischen Kreis, wo Puschkarsky – bis zum Jahr 2000 – zunächst als Jugendreferent im Bezirk 1 (Rönsahl, Kierspe, Meinerzhagen, Valbert) arbeitete. Später wurde sein Aufgabenfeld um die Gemeinde Herscheid erweitert. Zusätzlich stellte er sein Wissen auch von 1980 bis 2006 als Vorsitzender des CVJM Rönsahl zur Verfügung.

Betätigungsfelder gab es für Rolf Puschkarsky in dieser Phase genug: Als Bezirksjugendreferent war er für die Betreuung und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter ebenso zuständig wie für die Durchführung von Jungscharstunden, Jugendkreisen, Aktionen bei Kinderbibelwochen, Jugendgottesdiensten und vielen anderen Veranstaltungen im Bereich Jugendarbeit. Teilnahme und Organisation von Freizeiten gehörten ebenfalls zum Alltag des Religionspädagogen. Hinzu kamen Predigtdienste bei Jugendgottesdiensten und in den Gemeinden, Konfirmandenunterricht, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen.

1997 wurde Rolf Puschkarsky dann Leiter des Kinder- und Jugendreferates im Kirchenkreis Lüdenscheid. Und mit der Fusion der beiden heimischen Kirchenkreise übte er dieses Amt weiter aus – bis er sich ab 2002 ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit widmete und ein Büro im Lüdenscheider Kreiskirchenamt bezog. Die Aufgabenstellung dort: Beratung von Gemeinden bei Publikationen, die redaktionelle Verantwortung für die Wochenzeitschrift „Unsere Kirche“ für den heimischen Bereich, Durchführung von Veranstaltungen, Begleitung von Kreissynoden und Beratung der Gremien. Zusätzlich war Puschkarsky Pressesprecher des Diakonischen Werkes, des evangelischen Friedhofsverbandes und der Familienferienstätte des Kirchenkreises „Alter Leuchtturm“ auf Borkum. Auf der Nordseeinsel betreute er zahlreiche kirchliche Freizeiten, ebenso wie in anderen Ländern von Israel bis Norwegen.

Doch damit nicht genug: Der inzwischen längst in Meinerzhagen verwurzelte „Kirchenmann“ engagierte sich auch als Koordinator und Ansprechpartner für die Notfallseelsorge für Feuerwehr und Rettungsdienst, durchlief die entsprechende Ausbildung zum Fachberater am Feuerwehrinstitut in Münster. Und seit dem Jahr 2000 ist er außerdem im Leitungsausschuss „Alter Leuchtturm“ aktiv, wo er auch als Vorsitzender den Ausschuss für Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter leitet. Seit 17 Jahren ist Puschkarsky zudem Mitglied der Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises.

Seine Heimat wurde im Laufe vieler Jahrzehnte Meinerzhagen – und auch hier setzte er sich mit viel Engagement für das Gemeinwohl ein: Puschkarsky war lange Mitglied im DRK und trat 1987 in den SPD-Ortsverein ein. Heute ist er Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, leitete vier Jahre den Schulausschuss und gehört dem Haupt- und Finanzausschuss ebenso an wie dem Bau- und Vergabeausschuss, dem Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (als Vorsitzender) und anderen Ausschüssen. Puschkarsky ist darüber hinaus Vorsitzender der Volkshochschul-Zweckverbandsversammlung und Mitglied im Sparkassen-Zweckverband. Auch dem Aufsichtsrat der Stadtwerke gehört er an. Seit 2006 ist er ebenfalls Vorsitzender der Awo Meinerzhagen. Bereits 2007 gründete er den „Runden Tisch“ – daraus entstand 2008 das Soziale Bürgerzentrum „Mittendrin“. Bis vor wenigen Wochen war Puschkarsky dort Vorsitzender des Trägervereines. Kein Wunder, sondern eher logische Konsequenz: 2013 wurde Rolf Puschkarsky „für besondere Verdienste im Bereich ehrenamtliche Arbeit“ das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Ehefrau Ulrike – ehemalige Leiterin des evangelischen Kindergartens Rönsahl – wird sich nun sicherlich über mehr gemeinsame Zeit mit ihrem Mann freuen. Und auch Sohn Timo, als Arzt im Klinikum Oberberg tätig, kann seinen Vater künftig wohl öfter sehen. Politische und soziale Termine wird Rolf Puschkarsky aber weiter wahrnehmen – die Hände in den Schoß legen – das ist nichts für den Neu-Ruheständler.

„Alles Gute, Gottes Segen.“ Auch Superintendent Klaus Majoress, der Vorgesetzte von Rolf Puschkarsky, hielt am Freitag eine Ansprache bei der feierlichen Verabschiedung, zu der der Kirchenkreis in das Hotel/Restaurant am Schnüffel eingeladen hatte. Gäste aus Politik, von der Stadt Meinerzhagen, vom Kirchenkreis, dem Synodalvorstand, dem Kreiskirchenamt, heimische Geistliche und Freunde Rolf Puschkarskys hatten sich versammelt, um an der Feierstunde teilzunehmen. Christi Botschaft in die Öffentlichkeit hineinzutragen – da spiele die Öffentlichkeitsarbeit eine große Rolle, befand Majoress. Und er bescheinigte dem ausscheidenden Meinerzhagener, bei seiner Arbeit engagiert und leidenschaftlich gewirkt zu haben. „Du hast in einem großen Netzwerk gewirkt und viele Fäden gesponnen.“

Für die Mitarbeiter-Vertretung des Kreiskirchenamtes ergriff Britta Däumer das Wort. Sie dankte, wie zuvor Klaus Majoress, dem ausscheidenden Kollegen: „Du warst unsere Allzweckwaffe. Wenn keiner mehr weiter wusste, hieß es oft ,frag mal Rolf’.“

Rolf Puschkarsky selbst dankte schließlich allen Gästen für die Teilnahme an der Feier. Die Jahre als Öffentlichkeitsreferent hätten ihm viele Horizonte geöffnet, berichtete er. Und Dank richtete er auch an insgesamt drei Superintendenten, für die er habe arbeiten dürfen. „Sie haben mir den Freiraum gelassen, ohne den das alles nicht möglich gewesen wäre.“