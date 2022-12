KuK hat wieder einen neuen Vorsitzenden

Von: Dominic Rieder

Der Vorstand des KuK-Vereins in neuen Besetzung: 1. Schatzmeisterin Sigrun Wolf, 1. Vorsitzender Rolf Muck, 2. Schatzmeisterin Silja Hohmann, 2. Schriftführerin Ulla Hawlina, 1. Schriftführerin Marianne Kirsten und 2. Vorsitzender Steffen Wieland (von links). © rieder

In dem vergangenen Jahr hat sich im Vorstand des KuK-Vereins in Meinerzhagen und Kierspe häufig etwas verändert. Jetzt gibt es erneut einen neuen Vorsitzende. Der letzte war nur etwa drei Monate im Amt.

Meinerzhagen – Zügig ging am Mittwochabend im Gasthaus zur Rose in Meinerzhagen binnen rund 20 Minuten die Mitgliederversammlung des KuK-Vereins vonstatten. Bei dieser wurde erwartungsgemäß Rolf Muck zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt.

Erforderlich geworden war die Zusammenkunft, nachdem vor einem Monat der 1. Vorsitzende Hans-Jürgen Steiger, der bei der Jahreshauptversammlung Mitte August die Nachfolge von Karl-Heinz Kraus angetreten hatte, zurückgetreten war. Bei einem Treffen vor vier Wochen war aus Reihen des Vorstands Kritik an Steigers Vorstandsarbeit geäußert worden, woraufhin dieser sein Amt zur Verfügung stellte (wir berichteten).

Der 2. Vorsitzende Steffen Wieland machte am Mittwochabend aber noch einmal deutlich, dass das Gespräch zwischen dem Vorstand und Hans-Jürgen Steiger einvernehmlich und freundlich gewesen sei. Steiger bleibt dem KuK-Verein auch weiterhin als Mitglied erhalten.

In die Zukunft geht KuK nun also mit Rolf Muck an der Vorstandsspitze. „Der Verein liegt mir sehr am Herzen“, betonte der neue 1. Vorsitzende.

Da Rolf Muck bisher als 2. Schriftführer fungierte, galt es am Mittwochabend, auch dieses Amt im Vorstand neu zu besetzen. Zur neuen 2. Schriftführerin wählte die Versammlung Ulla Hawlina.

Abschließend wies Steffen Wieland noch darauf hin, dass voraussichtlich in der übernächsten Woche der neue Flyer fürs erste Halbjahr 2023 an die Mitglieder versendet wird. Die erste Veranstaltung des kommenden Jahres ist schon bekannt: Am 5. Januar findet in der Stadthalle das Neujahrskonzert von KuK und der Philharmonie Südwestfalen statt, Beginn ist um 20 Uhr.