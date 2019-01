Meinerzhagen - Überraschende Nachricht von der Deutschen Post: Die Postfiliale an der Derschlager Straße schließt zum 30. April.

Rita Zender betreibt die Postfiliale an der Fußgängerzone Derschlager Straße 14. Zum 30. April, das bestätigte Post-Pressesprecher Alexander Böhm auf MZ-Anfrage, wird dieser Service allerdings eingestellt.

„Unser Partner aus der dortigen Filiale hat den Vertrag gekündigt“, teilte Böhm mit. Die Vertriebsgebietsleitung der Post sei in diesem Bereich auf der Suche nach einem neuen Partner – gefunden habe man bislang allerdings noch keine Nachfolge-Regelung für das Gebiet der unmittelbaren Meinerzhagener Innenstadt. Böhm: „Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass uns das noch gelingen wird, auch zeitnah.“

Rita Zender selbst bestätigte die Aufgabe der Filiale an der Derschlager Straße in Meinerzhagen und nannte „persönliche Gründe“ als Ursache. Die Postfiliale im Kiersper „Rewe am besten Petz“ an der Friedrich-Ebert-Straße werde sie aber weiterführen, kündigte Zender an.