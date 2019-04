Risse an der Fassade: Die DRK-Kita Korallenriff zieht vorübergehend um 

Räume der Musikschule werden genutzt

+ © Jürgen Beil Die Eltern der Kindergartenkinder packten am Dienstag beim Umzug kräftig mit an. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Damit die 77 Kinder der DRK-Kita Korallenriff am Schulplatz wirklich festen Boden unter die Füße bekommen, war am Dienstag ein Umzug angesagt. Der Grund: Das weiche Erdreich unter den Gebäuden des Kindergartens wird in den kommenden Wochen mit Mörtel verdichtet.