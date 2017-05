Musik lässt aufgehende Sterne leuchten

Meinerzhagen - Die „Rising Stars“ – die aufgehenden Sterne des Evangelischen Gymnasiums – hatten bei den gleichnamigen Veranstaltungen am Donnerstag- und Freitagabend den musikalischen Bogen weit gespannt.

Von Volksliedern über deutsche und englische Pop- und Rocksongs bis zu Filmmusik und einem klassischen Stück reichte das Spektrum des abwechslungsreichen Programms, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war.

Die Aula war nahezu voll besetzt, als die Bläserklasse 6b mit drei Stücken auf das Konzert einstimmte und damit gleichzeitig zeigte, welche Fortschritte sie unter der Leitung von Ulf Kleinitz im rund eineinhalb Jahre währenden Unterricht bereits gemacht hat. Erst zu Beginn dieses Schuljahres hatte sich die Bläser-AG der Musikschule Volmetal formiert, die ebenfalls bereits drei Stücke präsentieren konnte, nachdem Mira Weiß und Frenki Zhang „Seite an Seite“ zur Klavierbegleitung von Philipp Speer das gleichnamige Stück von Christina Stürmer vorgetragen hatten. Das Lied von Emeli Sandé „Read all about it“ hatte sich Maggy Ryß als weitere Solistin für ihren Vortrag ausgesucht. Sie wurde von Philipp Klaas am Klavier begleitet.

Richtig voll wurde die Bühne, als die zahlreichen Sängerinnen und Sänger der beiden Schulchöre die Bühne enterten. Unter der Leitung von Michael Otto besang der Unterstufenchor die Jahreszeit sowie ein probates Mittel gegen (Frühjahrs-)Müdigkeit, während der Große Chor bei „Happy“ von Pharrell Williams zum Mitklatschen animierte und mehrstimmig mit „Only you“ von den Flying Pickets und dem Millionenseller „The lion sleeps tonight“ viel Applaus erntete. Samuel Caspari am Klavier ließ den ersten Konzertteil mit „He´s a pirate“ aus dem Film „Fluch der Karibik“ beschwingt ausklingen.

Rockig ging´s nach der Pause weiter, in der die Besucher wieder zu einem kleinen Imbiss eingeladen waren. Der Erlös aus dem Verkauf der Speisen und Getränke soll wie immer in die kulturelle Arbeit an der Schule fließen. Fünf Stücke präsentierte die EGM-Band mit ihren Sängerinnen, darunter auch „Eye of the tiger“ von Survivor und „Treasure“ von Bruno Mars.

Dann gehörte die Bühne wieder den Chören. Der Unterstufenchor präsentierte diesmal bekannte Hits, der große Chor unter anderem „Beta Yetu“, von Christopher Tin für das Videospiel „Civilisation IV“ komponiert, sowie „Gabriella´s song“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Die Soli übernahmen Cedric Heuel und Janice Herder. Für die Percussion sorgte beim ersten Song Sebastian Heer.

Doch zwischen den beiden Darbietungen kamen auch die Fans klassischer Musik auf ihre Kosten, als Lotta Reiffert mit der „Fantaisie impromptu“ von Chopin einen weiteren musikalischen Leckerbissen servierte.