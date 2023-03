Rising Stars: Großes Konzert nach langer Pause ist ein Erfolg 

Großartiges Programm im Evangelischen Gymnasium

+ © Rieder, Dominic Chöre und Solisten zeigten ihr Können auf der Bühne und sorgten für einen fantastischen Konzertgenuss. © Rieder, Dominic

An Melodien in Hülle und Fülle konnten sich am Donnerstagabend die Zuhörer in der Aula des Evangelischen Gymnasiums Meinerzhagen (EGM) erfreuen. Satte 150 Minuten Musik vieler verschiedener Stilrichtungen (abzüglich der 20-minütigen Pause) wurden dort dem Publikum beim Konzert „Rising Stars“ geboten – und das, obwohl ein Programmteil entfallen musste. Denn die EGM-Band konnte krankheitsbedingt nicht auftreten.

Meinerzhagen – Nichtsdestotrotz: Vollauf begeistert von dem Konzert waren die rund 330 Besucher, die für eine restlos gefüllte Aula gesorgt hatten. Mehr Gästen konnte am Donnerstag leider kein Einlass mehr gewährt werden; ihnen bot sich aber am Freitag noch einmal die Möglichkeit, da wurde das Konzert nämlich wiederholt.

Abwechslungsreiches Programm

Nach der Begrüßung durch Nils Busch und Devin Machatzke, die den Abend mit Witz und Esprit moderierten, eröffnete die Bläser-AG das abwechslungsreiche Programm. Unter anderem ein Medley der Queen-Klassiker „We will rock you“ und „Another one bites the dust“ hatten die Musiker unter Leitung von André Becker im Repertoire.



„Lovely“ von Billy Eilish gaben im Anschluss Liv Schröder und Annika Steinmetzler zum Besten, untermalt vom Klavierspiel von Anemone Vater. Später bot die Pianistin dann bei einem Soloauftritt einen musikalischen Ausflug ins 19. Jahrhundert mit dem „Liebestraum Nr. 3 in As-Dur“ von Franz Liszt (1811 bis 1886).



Von Volksliedern bis zu modernen Hits

Gleich mehrmals an diesem Abend stand der Unterstufenchor, geleitet von Michael Otto, auf der Aula-Bühne. Zunächst wurde es flott-beschwingt mit Volksliedern wie „Horch, was kommt von draußen rein“, später sangen sie dann die modernen Hits „Ist da jemand“ von Adel Tawil und „Another love“ von Tom Odell.



Nicht nur einmal stand der Große Chor des EGM unter Leitung von Michael Otto, und bei einigen Melodien von Christoph Conrad am Klavier begleitet, im Scheinwerferlicht: vor der Pause zum Beispiel mit „Shut up and dance“ von Walk The Moon, beim Schlussteil unter anderem mit „All of me“ von John Legend und „I’m still standing“ von Elton John.



Zuvor hatten bei dem vielseitigen Konzertabend Jael Homrighausen, Lilly Paul und Linda Lehrmann sowie am Klavier Samuel Caspari mit „Diamonds“ von Rihanna und Jael Homrighausen und Samuel Caspari im Duett mit „Jar of hearts“ von Christina Perri ihr Publikum ebenso begeistert wie Sofia Shahi und Djamel Lounaouci mit emotional-nachdenklichen Gedichtvorträgen.



Zum Abschluss überzeugten dann einmal mehr der Unterstufenchor und der Große Chor – diesmal gemeinsam mit dem Sportfreunde-Stiller-Hit „Applaus, Applaus“. Und eben diesen gab es für alle Darbietungen bei dem rundum gelungenen Konzert am Donnerstag reichlich.