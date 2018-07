Internet für die Schulen

+ © Helmecke Auch Bürgermeister Jan Nesselrath ließ es sich gestern nicht nehmen, mit Frank Markus den ersten Spatenstich für den Breitbandanschluss der Schulen zu tätigen. © Helmecke

Meinerzhagen - Die Arbeiten zum Breitbandausbau im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind in Meinerzhagen gestartet. 230 Meter Kabel sollen bis in gut einer Woche vom „Knoten“ an der Stettiner Straße bis zur Schule Auf der Wahr verlegt worden sein.