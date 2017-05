Mehrfamilienhaus Oststraße: Richtfest

An der Ecke Oststraße/Holunderweg wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert. Die Meinerzhagener Baugesellschaft baut dort ein Mehrfamilienhauses mit sieben barrierefreien Eigentumswohnungen.

Meinerzhagen - Richtfest wurde am Donnerstag an der Ecke Oststraße/Holunderweg gefeiert.

Dort realisiert bekanntlich die Meinerzhagener Baugesellschaft (MBG) den Bau eines Mehrfamilienhauses (Oststraße 2) mit sieben barrierefreien Eigentumswohnungen.

Diese entstehen in Massivbauweise in Verbindung mit einem hochwertigen Wärmedämmverbundsystem und kontrollierter Be- und Entlüftung, Fußbodenheizungen, geräumigen Badezimmern, Balkon oder Terrasse sowie Parkplätzen in der Tiefgarage im Untergeschoss des Gebäudes. Die Wohnfläche der Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen variiert zwischen 67 und 124 Quadratmetern.

„Es entsteht an dieser Stelle ein qualitätsvoller Neubau, der in seiner Bauweise, der funktionalen Gestaltung und der energetischen Ausrichtung zukunftsfähig ist“, betonte MBG-Geschäftsführer Oliver Drenkard in seiner Ansprache.

„Ende 2017 soll das Projekt fertig sein und bezogen werden. Wenn beim Richtfest schon alle Wohnungen verkauft sind, so kann man sagen, dass wir hiermit ins Schwarze getroffen haben und den Bedarf an Wohnraum in der hier angebotenen Form wie ich meine vorbildlich abdecken“, so Drenkard.

Architekt Thomas Hanses hob hervor: „Die Lage des Gebäudes kann man als einmalig bezeichnen, stadtnah und mit idealer Südausrichtung, die starke Nachfrage spricht für sich.