23-Jähriger Kradfahrer verletzt sich schwer

Meinerzhagen - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend auf der Landesstraße 696 zwischen Neuemühle und Valbert ereignet. Ein Motorradfahrer musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der 23-jährige Kradfahrer am Samstag gegen 19.15 Uhr nach einer lang gezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Krad gegen die Leitplanke. Während das Krad unter der Planke hindurchrutschte und erst nach 45 Metern an einem Abhang liegen blieb, zog sich der Motorradfahrer durch den Zusammenprall schwerste Verletzungen an Beinen und Armen zu.

An den Einsatzort wurden neben der Polizei ein Notarzt, zwei Rettungswagen, der Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr aus Kierspe gerufen. Das Krad wurde für weitere Untersuchungen des Unfallhergangs sichergestellt.