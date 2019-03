Unschöne Szenen bei Noteinsatz: Biker will Sperrung nicht hinnehmen

Meinerzhagen - Für die Landung eines Rettungshubschraubers musste die Volmestraße am Samstagvormittag rund eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Auslöser war ein internistischer Notfall. Das führte zu Staus in beiden Richtungen und leider auch wieder zu mehr als unschönen Zwischenfällen mit uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern.

Eine Frau befand sich in ernstem Zustand und musste in die Kölner Uni-Klinik geflogen werden. Die Meinerzhagener Feuerwehr und die Polizei sperrten und sicherten die Landestelle in Höhe der Autowaschboxen ab.

Ein LKW-Fahrer reagierte aufgebracht, weil man ihm die Dauer des Einsatzes nicht prognostizieren konnte. Den Vogel hat aber ein Biker gesetzteren Alters aus dem Ruhrgebiet abgeschossen: Er disktutierte in zugegebenermaßen höflichem Ton mit Polizei und Feuerwehr, weil doch an der Einsatzstelle genug Platz wäre.

+ © Markus Klümper

Er und seine Begleiter könnten die Sperre doch über das Gelände der Autowaschanlage passieren. Dass dort noch Rettungs- und Notarztwagen mit eingeschaltetem Blaulicht standen, störte die Motorrad-Combo nicht im geringsten. Die Einsatzkräfte mussten Überzeugungsarbeit leisten, um den Fahrern klarzumachen: Das einzig erlaubte Fahrmanöver heißt "Umdrehen".