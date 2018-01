Aufzug-Reparatur: Tonnenschwere Arbeit

+ © Helmecke Ordentlich zupacken mussten die Monteure, um mittels zweier Flaschenzüge die Kabine hochzuwuchten. © Helmecke

Meinerzhagen - Seit dem 11. Dezember steht der Aufzug zum ZOB still. In den Schacht war durch die Lüftungsgitter Feuchtigkeit eingedrungen. Die seitdem angelaufenen Arbeiten zur Fehlersuche und Reparatur wurden am Montag fortgesetzt.