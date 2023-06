Repair-Café in Meinerzhagen kehrt zurück

Reparieren statt wegschmeißen: Wer seine Elektro-Kleingeräte & Co. nicht sofort aufgeben möchte, findet Unterstützung im Repaircafé. archi © isleib

Nach langer Pause geht’s weiter: Das Repair-Café öffnet wieder seine Türen. Am 30. Juni wird dann zum ersten Mal wieder einiges repariert.

Meinerzhagen – Nach einer langen Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie und Straßenarbeiten am Inselweg, öffnet das Repaircafé Meinerzhagen nun wieder seine Türen. Am Freitag, 30. Juni, findet die Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus am Inselweg statt. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Das ehrenamtliche Team des Repaircafés freut sich, an diesem Tag von 15 bis 17 Uhr endlich wieder seine Fähigkeiten für Reparaturen an Elektro-Kleingeräte, PC, Notebook, Nähen und Schneidern, Fahrräder und Nachhaltigkeit anbieten zu können. Es kann in der Wartezeit – auch ohne Reparaturanliegen gemütlich bei einer Tasse Kaffee geklönt werden.

Für Rückfragen stehen Matthias Kretschmer unter der Rufnummer 0 23 54/7 04 68 00 und Frank Steinke unter der Rufnummer 01 78/5 17 51 22 zur Verfügung. Weitere Infos zum Repaircafé in Meinerzhagen gibt es unter www.repaircafe-meinerzhagen.de.

