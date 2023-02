Das Einsatzgeschehen

„Rekordeinsatzjahr“ für die Feuerwehr in Meinerzhagen

Zur „überörtlichen Hilfe“ rückten die Einsatzkräfte aus Meinerzhagen zu den Waldbränden in Altena, Plettenberg und Lüdenscheid aus. © Privat

2022 war für die Meinerzhagener Feuerwehr ein „Rekordjahr“ – wenn auch in diesem Falle im eher negativen Sinne. „Wir hatten 336 Alarmierungen – das geht sogar über die Jahre mit dem Sturm Kyrill und der Hochwasserkatastrophe hinaus“, zieht Standbrandinspektor Christian Bösinghaus Bilanz und macht zugleich einen Grund dafür aus. Nach seiner persönlichen Einschätzung sei die extreme Häufung der Einsätze direkt und indirekt auf die Veränderungen des Klimas zurückführen, so der Wehrleiter.

Meinerzhagen – Für die Feuerwehr ist das Jahr 2022 vor allem mit einem Stichwort verbunden: Waldbrandgefahr. Die großflächigen Abholzungen führten bekanntlich zu einer massiven Veränderung der Vegetation, „und dies wiederum führte aufgrund der Trockenheit des vergangenen Sommers zu einer exponentiell erhöhten Gefahr für Wald- und Vegetationsbrände“, so Bösinghaus. Von Waldbränden, wie sie die Städte Altena, Plettenberg und Lüdenscheid in Atem hielten, blieb Meinerzhagen glücklicherweise verschont. Zur überörtlichen Hilfe rückten die heimischen Einsatzkräfte in die Gebiete jedoch aus.

Hinzu komme beim Thema Klima eine deutliche Zunahme an Stürmen und Starkregen. „Die daraus resultierenden Einsätze hatten in der Regel ein überdurchschnittliches großes Ausmaß. Das bedeutete, dass die eigentlich örtlich zuständigen Feuerwehren, auch nicht die beiden großen Feuerwehren in Lüdenscheid und Iserlohn, die Lage nicht allein in den Griff bekommen konnten und sich die Feuerwehren auf Kreisebene sehr stark miteinander vernetzt haben“, geht der Wehrleiter weiter auf das Thema ein und erklärt damit, warum die heimischen ehrenamtlichen Einsatzkräfte häufig außerhalb der Stadtgrenze unterwegs waren.



Auch gebe es eine merkliche Auslastung des Rettungsdienstes, was sich für die Feuerwehr darin zeige, dass sie für Rettungsmittel öfter angefordert werde. Praktisch bedeutet das, dass Einsätze mit dem Stichwort „Tragehilfe“ zugenommen hätten.



Nicht zuletzt sei Meinerzhagen technisch – beispielsweise mit der Drehleiter und neuerdings auch mit einer Drohne – gut aufgestellt.



Das Einsatzgeschehen

Insgesamt betrachtet, könne sich das Einsatzgeschehen in vier Abschnitte einteilen lassen, haben Bösinghaus und sein Stellvertreter Steffen Kohl festgestellt: „Im ersten Quartal des Jahres gab es für uns unwahrscheinlich viele Unfälle mit einem hohen Grad an Zerstörung.“ Ein Verkehrsunfall auf der L 173 endete im Februar für zwei 19-Jährige tödlich, aber auch Schwerverletzte hätten mehrere Male geborgen werden müssen. Danach beschäftigte die heimische Wehr vor allem Stürme und die Auswirkungen von Orkantiefs, während im Sommer dann die „Waldbrandsaison“ ihren drastischen Lauf nahm und die Feuerwehren kreisweit gefordert waren. Den letzten Teil des Jahres habe dann schließlich das übliche „Tagesgeschäft“ bestimmt: Ölspuren, Brandmeldeanlagen, die Alarm schlugen, Hilfestellungen für den Rettunsdienst und Türöffnungen.



In Zahlen ausgedrückt verteilen sich die Einsätze wie folgt auf die einzelnen Züge und Gruppen: Der Löschzug Meinerzhagen rückte 193 Mal aus, der Löschzug Valbert 68 Mal, die Löschgruppe Willertshagen 61 Mal, die Löschgruppe Lengelscheid wurde 23 Mal alarmiert und der Löschzug Haustadt 44 Mal. Nicht selten rückten die einzelnen Einheiten Einheiten auch zusammen aus, was die Gesamtzahl von 336 Einsätzen erklärt.



Anschaffungen

Beherrschendes Thema im vergangenen Jahr immer wieder: die Gefahr von Waldbränden. Neben der Anschaffung von Wetterschutzjacken und Helmen wurde hier nicht nur in Equipment wie Löschrucksäcke und persönliche Schutzausrüstung investiert. Da Meinerzhagen bekanntlich über große Waldflächen verfügt, wurde gemäß des Brandschutzbedarfsplans ein Konzept für die entsprechende „Sonderlage“ entwickelt. Im März wurde die gesamte Wehr an zwei Tagen vom „Waldbrandteam“ aus Hessen geschult. „Ein Waldbrand ist ein völlig anderes Ereignis als wie wir es von klassischen Einsätzen kennen, vor allem wegen der dynamischen Situation“, erklärt Christian Bösinghaus. Auch die Einsatzmittel – vom Schlauch bis zum Strahlrohr – seien anders. Tageszeit und Topografie spielten eine Rolle, weshalb für Führungskräfte eine Taktikschulung abgehalten wurde, in der es darum ging, einen möglichen Brandverlauf „zu lesen“.



Interessanter Zufall: Was während der Schulung geübt wurde, trat wenige Wochen später praktisch an nahezu gleicher Stelle, die bei der Theorieübung angenommen wurde, ein. „Ein Entstehungsbrand und unsere Feuertaufe, die gezeigt hat, dass das, was gelehrt wurde, in der Praxis gut funktioniert.“



Dass sich die Waldbrandgefahr in den nächsten Jahren reduzieren wird, damit rechnet der Leiter der Meinerzhagener Feuerwehr nicht: „Das Problem sind die Kalamitätsflächen. Was hier als erstes wieder wächst sind Gräser und Farne. Die trocknen schnell aus, und damit steigt eben auch das Risiko für einen Brand.“ In Meinerzhagen habe man im vergangenen Jahr „einfach Glück“ gehabt.



Einsatzstärke

Die Zahl der Einsätze ist die eine Sache, die andere ist die Anzahl dererer, die sie bewältigen. Die Zahl der Aktiven sei in den vergangenen Jahren stabil, resümiert Steffen Kohl, der sich in der Verwaltung als Sachbearbeiter ebenfalls um alle Feuerwehrfragen kümmert. 204 ehrenamtliche Einsatzkräfte zählt die heimische Wehr derzeit, die sich auf die insgesamt vier Züge aufteilen: Löschzug I – 49 Einsatzkräfte, Löschzug II (Valbert) – 51, LZ III (Willertshagen/Lengelscheid) 61 und Löschzug IV (Haustadt) 40. „Unser Kaderschmiede ist die Jugendfeuerwehr“, betont Christian Bösinghaus. 30 Jugendliche seien hier aktiv, sie seien das Rückgrat der Wehr: „Unseren Nachwuchs bekommen wir über die Jugendfeuerwehr.“ Auch die heutigen Wehrleiter haben diese „Schule“ durchlaufen, „das gilt auch für eine große Anzahl unserer Einheitsführer“, verdeutlicht der Feuerwehrchef. Die Zahl der sogenannten Quereinsteiger sei dagegen vergleichsweise gering. Eine Ausnahme: die Löschgruppe Lengelscheid. „Hier wurde aktiv Werbung betrieben und nahezu jeder, der in den Ort zog, für die Feuerwehr mobilisiert.“ So habe die Anzahl der Aktiven sogar verdoppelt werden können. „Darauf können sie stolz sein“, lobt Bösinghaus, weiß aber auch, dass „dörfliche Strukturen“ für die Mitgliedersuche ein Vorteil sind.



Ausstattung

Auch ausstattungsmäßig sei man gut aufgestellt. Noch in diesem Jahr soll am Florianweg ein neuer, 240 000 Euro teurer, Gerätewagen Logistik in Dienst gestellt werden, der als Transportfahrzeug über multifunktionale Fähigkeiten verfügt. Je nach Situation kann es bei Einsätzen noch weiter ausgerüstet werden. Bestellt wurde das Fahrgestell bereits im Jahr 2021 – „doch es ist wie bei allen Autos – die Wartezeiten sind lang.“ Jetzt hoffen alle Beteiligten, dass der neue Gerätewagen nach den Sommerferien in die Volmestadt kommt.



Für die Unterbringung des neuen Fahrzeugs soll eine neue Halle an das Gerätehaus gebaut werden. „Das wird in Sandwichbauweise geschehen, was heißt, es besteht die Möglichkeit besteht, dass die Halle wieder abgebaut werden kann.“ Eine neue Halle bedeutet auch, dass es am Florianweg künftig noch enger werden wird. „Alle Beteiligten sind sich einig, dass es keine dauerhafte Lösung ist“, so die Wehrleiter. Das Standortproblem konnte für den Löschzug Meinerzhagen bisher noch nicht gelöst werden.