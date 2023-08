Junge Musiker begeistern mit „Traumkino“ in der Stadthalle

Von: Ursula Dettlaff

Das hohe Klangvolumen beim Zusammenspiel des ganzen Orchesters begeisterte das Publikum. Am Cello Dirigent Thomas Grote. © Dettlaff-Rietz

Märkisches Jugendsinfonieorchester begeistert 250 Besucher in der Stadthalle.

Meinerzhagen – Das Märkische Jugendsinfonieorchester (MJO) unter der Leitung von Thomas Grote lud für Samstagabend ins Traumkino – und 250 Zuhörer kamen dazu in die Stadthalle. Ein Ergebnis, das Rolf Muck, Vorsitzender von KuK (Verein für Kunst und Kommunikation) und damit Veranstalter, sichtlich begeisterte. Und die Erwartungen des Publikums wurden mehr als erfüllt, denn es erlebte ein fast zweistündiges Konzert – niveauvoll und abwechslungsreich. Die Streichinstrumente Violine, Viola, Violoncello bildeten die größte Gruppe im mehr als 60-köpfigen Orchester, wobei die Violinen mit ihren warmen Tönen so manchen Stücken einen besonderen Charakter verliehen.

Orchesterarbeit erfordert hohe Konzentration und Aufmerksamkeit. © Ursula Dettlaff-Rietz

Dirigent Thomas Grote übernahm die Moderation und nahm dafür zu Beginn mit Ralf Soiron, Komponist, Pianist und Dirigent, kurz auf dem roten Sofa Platz. Dabei ging es um die Frage: Wie macht man überhaupt Filmmusik? Mit der Antwort lenkte Soiron die Aufmerksamkeit des Publikums geschickt auf das erste Stück. „Es ist der breite Strich, die breiten Bögen bei Wagner“, sagte er. „Bei den Proben bewundere ich das immer wieder und stelle mir vor, wie die Bühne zum Leben erweckt werden kann“, fügte er hinzu. Mit dem Vorspiel zu Richard Wagners Märchenoper Lohengrin überzeugte das Orchester so das Publikum von Anfang an, wie der Applaus am Ende des Stücks zeigte.

Kurzweilige Moderation auf dem roten Sofa: (von links) Hayley Bullock, Thomas Grote und Ralf Sorion. © Ursula Dettlaff-Rietz

Mit dem Stück „Yes, we have no bananas“ aus Billy Wilders Filmkomödie „1, 2, 3“ aus dem Jahr 1961 stellten die Blechbläser – Posaune, Trompete und Horn – ihr Können unter Beweis. Die eingängige Melodie hielt übrigens auch Einzug in die Werbung, nämlich mit der „Fünf-Minuten-Terrine“. Leicht und beschwingt, passend zu einer Komödie aus den 1940er-Jahren, präsentierte das Orchester das nächste Stück – nach dem Menuett aus dem Streichquintett op. 13, Nr. 5 von Luigi Boccherini. Mit Melancholie und Emotionalität zeichnete das MJO musikalisch die Handlung des Films „Der mit dem Wolf tanzt“ nach.

Am Ende gab´s Blumen für die Orchesterleitung: (von links) Ralf Soiron, Hayley Bullock und Thomas Grote. © Ursula Dettlaff-Rietz

Einer der Höhepunkte des Konzertes war die Filmmusik zu „Mission Impossible“.Holzblasinstrumente – Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott – kamen derweil bei der Filmmusik zu „Harry Potter“ zum Einsatz. Im weiteren Verlauf nahm das MJO das Publikum mit Musik aus „Star Wars“ und „Out of Africa“ mit in den Kinosaal. Sogar Miss Marple, oder besser Margaret Rutherford, schaute in der Stadthalle vorbei. Ganz andere Stimmung vermittelte die Musik zu „Schindlers Liste“. Anar Bramo, Konzertmeister der Philharmonie Südwestfalen, spielte das Solo zur Filmmusik von „Carmen“. In das Werk fügte er von ihm selbst komponierte Variationen ein. Charlie Chaplin wählte für seinen Film „Der große Diktator“ den ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms. „Es gibt eine Szene im Film, wo er genau auf die Noten des ungarischen Tanzes jemanden rasiert“, erzählte Grote. Das Publikum bedankte sich am Ende mit lang anhaltendem Applaus und entließ das Orchester erst nach insgesamt drei Zugaben.