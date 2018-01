Kierspe - Zum Jahresausklang gabÄ's in der Kirche St. Josef Kierspe ein Konzert mit festlicher und besinnlicher Musik.

Fröhlich erklang am Samstagabend die Piccolotrompete in der Kirche St. Josef. Begleitet wurde sie durch die mächtigen Töne der Orgel, während die Kerzen an den Tannenbäumen mit ihrem warmen Licht zusätzlich für eine festliche Atmosphäre in dem Gottenhaus sorgten. Maria Hartel (Orgel) und Frank Düppenbecker (Trompete) hatten zum zweiten Mal zu einem Konzert zum Jahresausklang eingeladen. Festliche, weihnachtliche und besinnliche Musik standen auf dem Programm.

Während im vergangenen Jahr beide Musiker zu einer Reise durch Europa mit einer Stippvisite nach Kanada eingeladen hatten, blieben sie dieses Mal größtenteils in den nordischen Ländern: Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland waren die Länder, in die sie musikalisch entführten. Doch so ganz ohne die Klassiker von Bach sowie die barocken Meister Giuseppe Torelli und Jean-Baptiste Lully ging es doch nicht.

Mit dem „Concerto II“ von Giuseppe Torelli, einer barocken Komposition, begannen Maria Hartel und Frank Düppenbecker ihr Konzert und boten den Zuhörern gewohnte Klänge. Doch schon mit der nächsten Komposition, „Elegi“ von Rolf Wallin, änderte sich das Klangbild. Der Norweger Wallin vereint in seiner Musik Elemente verschiedener Genres wie Jazz, Rock, Elektro, Akustik und Orchestermusik. In dem sehr ruhigen Stück „Elegi“ hatte er sich für Jazzelemente entschieden. Anschließend kamen fünf religiöse Volksweisen zu Gehör, aus jeder der fünf norwegischen Regionen eine. Ganz unterschiedlich waren diese Lieder – mal froh, mal nachdenklich, lebhaft oder bedächtig. Sie erzählten von der Sehnsucht nach dem biblischen Jerusalem, dem süßen Jesu, der süßen Weihnachtszeit oder die Geschichte des Elias.

Einen Ausflug ins Niederländische machten Maria Hartel und Frank Düppenbecker mit der Pastorale aus der „Suite Kerstfeest Nummer zwei“ von Jan Zwart. Deutsche Weihnachtslieder hatte der Komponist in seine Suite einfließen lassen und man musste schon genau hinhören, um „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ und „Zu Bethlehem geboren“ herauszuhören. „Wie auf einem Jahrmarkt hört sich die Polonaise von Arne Dagsvik aus Schweden an“, stimmte Frank Düppenbecker das Publikum auf das kommende Stück ein und er hatte nicht zu viel versprochen. Die Kirchenorgel ließ fröhlich Ton um Ton erklingen, veränderte ihr Klangbild durch die verschiedenen Pfeifen und hörte sich zwischendurch wie ein Leierkasten an.

Für den Abschluss des Konzertes sorgte wieder ein barockes Stück, die „Suite in B-Dur“ von Jean-Baptiste Lully. Mit großem Beifall bedachten die knapp 60 Zuhörer das etwa 90-minütige facettenreiche Konzert von Maria Hartel und Frank Düppenbecker. Als Zugabe gab es ein Trompetenständchen von John Stanley. Der nächste Termin für ein Konzert zum Jahresausklang steht auch schon fest: Es findet am 30. Dezember 2018 ab 20 Uhr in der Kirche St. Josef statt.