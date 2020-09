Ponyclub freut sich über 12000 Euro

Mit einer Spende in Höhe 12 000 Euro für den Bau eines Ponystalles hat der Regionalbeirat der Volksbank in Südwestfalen ein Projekt des Reit- und Fahrvereins Meinerzhagen unterstützt. Bei einem Besuch auf dem Gelände in der Grünenbecke überreichten Vertreter des Gremiums einen symbolischen Scheck und ließen sich über das Projekt und den Bau unterrichten.

© Luitgard Müller