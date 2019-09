Züge fahren nach  Stellwerksstörung wieder

Umdate [14.40] Meinerzhagen - Inzwischen fährt die Regionalbahn 25 wieder zwischen Meinerzhagen über Gummersbach und weiter nach Overath und Köln.

Aufgrund einer Stellwerksstörung waren am Donnerstagnachmittag bis zum frühen Freitagnachmittag keine Zugfahrten der Linie RB 25 möglich. Betroffen war der Abschnitt zwischen Meinerzhagen und Overath. "Techniker der DB arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Derzeit geht die Deutsche Bahn davon aus, dass die Störung bis mindestens in den frühen Freitagnachmittag andauern wird", hieß es in einer Pressemitteilung der Bahn AG.

Die Züge der Linie RB 25 fuhren daher von Köln kommend nur bis Overath. Ab Overath stehen Taxen zur Verfügung, mit denen Reisende bis nach Lüdenscheid fahren können.

Gestern am frühen Nachmittag dann die Entwarnung: "Die Stellwerksstörung zwischen Overath und Meinerzhagen ist behoben. Die ersten Züge der Linie RB 25 haben den Betrieb seit ca. 13 Uhr wieder aufgenommen. Vereinzelt kann es noch zu Verspätungen kommen", schrieb die Bahn AG.