Reformhaus Friedrichs schließt spätestens Weihnachten - aus diesem Grund

Meinerzhagen – "Es reicht nicht mehr", bedauert Stefan Friedrichs. Noch in diesem Monat, spätestens Weihnachten, wird er sein Reformhaus an der Hauptstraße schließen.

Ein Ende für das kleine Geschäft nach 24 Jahren. Für die vier Mitarbeiterinnen und seine Stammkunden tue es ihm sehr leid, sagt Friedrichs. Die Gründe für die Aufgabe seines Reformhauses verschweigt der Olper nicht.

Die Strukturen des Einzelhandels seien schwierig, das sei auch in Meinerzhagen so. Wenn dann in einer kleinen Stadt neben dem Internet auch noch ein Mitbewerber dazu komme, werde es schwierig.

Bis vor eineinhalb Jahren sei "die Welt in Ordnung gewesen", so Friedrichs. "Wir schaffen es nicht", begründet der Olper jetzt den Entschluss, das Reformhaus aufzugeben.

Je nach Abverkauf ist schon vor Weihnachten Schluss

Ein genauer Termin stehe nicht fest. Weihnachten sei als Schließungstermin geplant, je nach Abverkauf könne vielleicht schon etwas eher Schluss sein.

Reformhäuser haben es zunehmend überall in Deutschland sehr schwer, wie come-on.de bereits Mitte September ausführlich berichtet hat.